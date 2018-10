VIDEO (18+) „Okamura je č*rák, největší chudák!“ Romský umělec vystoupil na akci „proti nenávisti“

V úterý se v Praze na Náměstí Míru koncertovalo a protestovalo. Také se ničily volební materiály ODS, k čemuž se vyjádřila i kandidátka do komunálních voleb za ODS Alexandra Udženija. Ale hlavním cílem shromáždění byla SPD a Tomio Okamura. Zde je rappové sólo, které také na akci zaznělo a na Okamurovi nenechává nit suchou. Na Facebooku ho sdílel Karel Vyskočil, rapper vystupuje pod jménem McGives. „Asi to nikdo nezmění, ale tyhle kokoti měli by sedět ve vězení,“ patří ještě do toho méně sprostého z textu.

Akce se konala na truc SPD, která zde původně chtěla pořádat svou Lidovou veselici, ale nezarezervovala si náměstí, takže jim ho vyfoukl Kolektiv 115 a spolu s GWNP.CZ (Dobrou noc bílá pýcho). Uspořádali zde „Veselici bez nacionalismu“. Škodolibost je jasně zřejmá už z popisu akce:

„Víte, co fakt naštve? Naplánovat velkou předvolební akci v centru Prahy, složit vysoký kauce za vybavení a kapely, získat smlouvu o pronájmu, propagovat akci na sociálních sítích a webovkách, rozeslat stovky tisíc novin s pozvánkou a pak si nechat vyfouknout fleka nějakou antifašistickou bandou. Ale tak stane se. Anketa Je Senát užitečný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3167 lidí

Lidová veselice v režii SPD se tedy bohužel ruší a místo toho se můžete těšit na veselici proti nacionalismu! Místo šíření nenávisti tak bude Náměstí Míru nadále místem pro všechny nehledě na národnost, sexuální orientaci či náboženské vyznání.“

Levicově naladění aktivisté na akci rozdávali špenátovou polévku zdarma, převážně důchodcům, manifest k akci a rovněž unikátní tiskovinu „Ulice z cukru“, ve které se na titulní straně dalo dočíst např. „Proč chceme společnost osvobozenou od práce“, „Co si myslíme o Sovětském svazu a spol. a proč jsou pro nás jejich hrůzy dalším důvodem k boji za komunismus“. Na průběh akce dohlíželi policisté. Na místě bylo i speciální policejní monitorovací vozidlo určené pro demonstrace.

Fotogalerie: - Veselice bez nacionalismu

Alexandra Udženija z ODS popisovala, jak se setkala s jedním „aktivistou“. „‚Krásný zážitek‘ přímo z Náměstí Míru, které si zabrala anarchistická skupina Antifa a nahlašovatel akce kandiduje za Stranu zelených: stojím s kolegy před radnicí a antifácký floutek v černé kapuce jde a strhává volební berousky.

Tak na něj zakřičím: ‚Hej, co to děláš?‘ A on: ‚Protože jste odporný a nechutný.‘ Já na něj: ‚A to se ti zdá v pořádku ničit cizí majetek?‘ A on: ‚Ano, to se má!‘ A pelášil pryč, co mu nohy stačily… Hrdina!“

V rozhovoru pro PL řekla, že vychází z toho, co sama Strana zelených ve svých příspěvcích propagovala, tedy že organizátorem této akce je jejich kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy, Filip Hausknecht. Komentovala také ničení volebních materiálů: „Na Twitteru se ničením reklamních poutačů chlubila nějaká maskovaná slečna, z uskupení Kolektiv115. Levicové aktivisty úcta k soukromému majetku pochopitelně nezajímá.“

Článek PL o úterní akci Kolektivu 115 ZDE

a ZDE

Zde je pro změnu ukázka z repertoáru jednoho vystupujícího. „To je moje noční můra,“ rýmoval na Okamuru romský rapper. „Nevím, proč si berou do huby nás, a přitom by mohli sám sobě kouřit vocas, jako Zeman, Okamura navzájem, měli by spolu bydlet a starat se na nájem,“ pokračoval doslova v urážkách rapper a přidal další: "Tomio Okamura je fakt čůrák, viděli jste toho kluka, von je frajer a Okamura je fakt chudák". „Tak to není, asi to nikdo nezmění, ale tyhle kokoti měli by sedět ve vězení,“ říká o Okamurovi. Po dalších rýmovaných invektivách se dostal také ke svému vystoupení. „A proto já možná jsem cikán, ale co mám dělat, budu tady pořád řvát jak pavián,“ přidal k lepšímu pouliční umělec McGives.

„Chodim denně do práce, je to divný, ale protože chci love utrácet, dělám ve zdravotnictví už třináct let,“ svěřil se v písni. Pak se zase pustil do Okamury: „Měl by přijít teď hned a říct mi na to něco, a já bych mu na hlavu vystříkal taký geco.“ Okamurovi se dostalo ještě dalších méně nápaditých pojmenování jako chudák, debil a debílek. Nakonec za vlažného souhlasu publika poslal Okamuru do koše. Další tvorbu rappera McGivese je možné nalézt na serveru YouTube.

Karel Vyskočil, který video sdílel a z jehož profilu je jasně zřejmé, že je příznivcem Pirátů, k videu připsal: „More, nevím jak se jmenují, ale super.“

Psali jsme: FOTO Romů, kteří pracují. Zeman prý nepostavil ani záchod A co Fiala z ODS? No... VIDEO s mužem, který zakázal Miloše Zemana Klinika a Antifa! Předvolební incident: Udženija z ODS popsala akci mládežníků, u které osobně byla. To prý dříve nebylo FOTO U Okamury se báli tisíců fašistů. Na Náměstí Míru přišly jen desítky mladých lidí. Rozdávali jídlo zdarma starým lidem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas