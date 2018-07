VIDEO Drsný americký internetový pravičák: Všechna města, kde vládnou demokrati, se promění v posr*ná ghetta. Takto dopadlo slavné hipísácké San Francisco

Watson o san franciském problému natočil video. Umístil je na YouTube a opatřil expresivním komentářem. „Proč se všechna města, která řídí demokraté, promění v posr**á ghetta?“ uvedl novinář a odmítač uprchlíků a liberálů Watson své nové video na sociální síti Twitteru.

Takže začínáme. Watsonovo video je docela jízda. V úvodu si poslechneme hipísácký šlágr „If you’re going to San Francisco od kultovní šedesátkové kapely Mammas and Pappas“. Pokračují pravděpodobně s tendenčními úmysly pořízené prostřihy, ve kterých sledujeme současné „hipíky“ a obyvatele Frisca potácející se pravděpodobně pod vlivem omamných látek v hromadných dopravních prostředcích a mezi tím sledujeme promluvy páně Watsona.

Ten je k San Franciscu poměrně přísný a označuje ho za „shithole“ (nevábné místo v umírněném překladu do ČJ) anebo „public toilet of America“ (veřejné záchodky Spojených států). A důvod? Nadměrná koncentrace lidských exkrementů na veřejných místech tohoto před mnoha dekádami pomyslného centra americké beatnické kultury.

Koneckonců navzdory jeho nepříliš seriózní pověsti z pohledu amerického novinářského mainstreamu Watson ve svém přibližně desetiminutovém audiovizuálním materiálu „z vody nevaří“. S novinovými články popisujícími tento problém se v posledních měsících, téměř by se dalo říci, roztrhl pytel. A můžeme citovat i tzv. „seriózní zdroje“. O nálezu devítikilového pytle lidských exkrementů informoval například NY Post.

Původně na ekonomiku se zaměřující Businessinsider se zase zabývá tím, co si o celém problému myslí starostka San Francisca London Breedová, která de facto problém svírající její město přiznává s tím, že nic podobného nikdy neviděla.

Autor sloupku pro alternativní magazín Vice Matthew Terrell zase v souvislosti s problémem zmiňuje rozšířený problém bezdomovectví v San Franciscu a nedostatek veřejných toalet.

„Téměř jedno procento obyvatel San Francisca jsou bezdomovci. Narůstající počet bezdomovců je výsledek nedostatku nemovitostí,“ píše. Nemovitosti, které na trhu v San Franciscu jsou drahé tak, že je to až „šokující“. Terrell dále zmiňuje stanová městečka v okolí i „těch nejmovitějších čtvrtí“ města.

A do San Francisca se opírá i Watson. Projíždí stížnosti na adresu výkalů na ulicích, které znepokojení občané zaslali na radnici (znatelně jich přibylo) a cituje i jeden pikantní terénní průzkum.

„Prozkoumali více než 153 bloků v San Franciscu, prohledali více než 20 čtverečních mil. Na rohu každé ulice našli odpadky. Na ulici posčítali 303 hromádek exkrementů a stovku injekčních stříkaček,“ pohoršuje se Watson. Následně se objevují prostřihy z americké televize, ve kterém respondenti situaci ve městě přirovnávají k problémům třetího světa. O Watsonově výkonu se koneckonců můžete přesvědčit na přiloženém videu, leč bohužel pouze v angličtině.

Pravdou je, že vlivem Silicon Valley, blízkého technologického „hubu“, se bytová situace v San Franciscu značně přiostřila. Nájmy a ceny nemovitostí dramaticky vzrostly, po práci v Silicon Valley je poptávka a pro movitého ajťáka pracujícího tamtéž je San Francisco z hlediska ubytování jasná volba. Nájmy jsou již tak vysoké, že si je údajně nemohou dovolit ani někteří obecně dobře placení zaměstnanci pracující v technologických firmách.

autor: Jonáš Kříž