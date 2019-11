VIDEO Hajzle! Prase! Vyražený telefon a pak facka. Petra Procházková z Deníku N napadla novináře Sputniku

Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 8013 lidí

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ ptala se jej dál Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval.

Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihne a natáčí dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sděluje jí a stěžuje si na to, že jej fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit," oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

