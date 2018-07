VIDEO „Je to dobyté území!“ Mladá atraktivní Kanaďanka se vydala do australské no-go zóny a stačilo pár minut, aby...

Třiadvacetiletá Kanaďanka Lauren Southernová tvrdí, že islám představuje ohrožení pro naši západní kulturu. Aby svá tvrzení dokázala, vydala se na výlet na předměstí australského Sydney – do čtvrti Lakemba. Takhle to dopadlo.

Lauren Southernová si vytkla za cíl ukázat světu, že islám představuje hrozbu pro Západ. Aby své tvrzení mladá žena dokázala, vydala se z Kanady do Austrálie, aby v Sydney navštívila jednu čtvrť, kterou označila za tzv. no-go zónu, tedy část města, kam se nemuslimové údajně bojí chodit. Ze svého výletu natočila mladá dáma video, takže se můžete sami podívat, jak pochodila.

Na kameru zachytila ženy celé zahalené v tradičních arabských oděvech. A nejzajímavější prý bylo, že se v oblasti pohybovala jen pár minut a už slyšela, že by tu raději neměla být. Řekl jí to na kameru jeden z policistů. Stalo se to v okamžiku, kdy se třiadvacetiletá Kanaďanka chtěla jít podívat do jedné z místních mešit. Policista ženu varoval, že její přítomnost v okolí mešity by mohla být chápána jako ofenzivní vůči muslimské kultuře a zdejší muslimy by mohla velmi pobouřit.

Lauren Southernová se nechtěla nechat přesvědčit, ale policista jí znovu a znovu velmi důrazně doporučoval, aby místní svou přítomností nedráždila. Mladá žena poté na kameru poznamenala, že ve čtvrti Lakemba už v podstatě vládne právo šaría a muslimové tu mají záležitosti pevně v rukou.

„Nemohu kritizovat islám. Tady na veřejné komunikaci, v Austrálii, v Sydney. Tak mi neříkejte, že neexistují no-go zóny. Neříkejte mi, že tohle je multikulturní země. Lakemba je monokulturní a je tu zakázáno svobodně kritizovat islám. Je to dobyté území,“ prohlásila Lauren Southernová.

autor: mp