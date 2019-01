VIDEO Klára Samková odpálila bombu proti Českému rozhlasu a Janku Kroupovi: Žaluji vás! Novináři v Česku řádí jak černá ruka!

Advokátka Klára Samková se na dnešní tiskové konferenci vrátila do roku 2014, kdy vypukl skandál, jenž přiměl lídra tehdejšího hnutí Úsvit Tomia Okamuru k tomu, aby ji stáhl z kandidátky do Evropského parlamentu.

„Byla obava, že Samková se skutečně dostane do europarlamentu. Na základě výzkumů, které tehdy probíhaly, tak to vypadalo, že Úsvit Tomia Okamury bude mít v europarlamentu dvě křesla, z čehož jedno bude moje. Těsně před volbami, v druhém květnovém týdnu roku 2014, vypukl skandál, který přiměl Tomia Okamuru, aby mě stáhl z kandidátky, načež Okamurovo uskupení volby velmi výrazně projelo a hnutí se rozpadlo,“ uvedla Samková.

Fotogalerie: - Samková versus Kroupa

„Pan Jan Kroupa vypustil reportáž, ve které uváděl, že jsem podvedla Českou spořitelnu a že jsem jí snad způsobila nějakou škodu. Na této reportáži je zajímavých několik věcí. Janek Kroupa se kvůli mému stanovisku vetřel do mé domácnosti, kdy mi sdělil, že má prekérní rodinnou situaci a potřebuje moji pomoc. Naprosto v bláhovém přesvědčení jsem přijala syna mého dávného přítele v neděli večer u sebe doma. Dál už jsem se nestačila divit. Rozbalil na mě záležitost, z níž bylo zřejmé, že z mé advokátní kanceláře byly ukradeny dokumenty. Upozornila jsem ho, že jsem vázáná mlčenlivostí,“ poznamenala Samková, jež podle svých slov byla pošpiněna a označena jako zlodějka a podvodnice.

„Mám dosti za zlé novinářské obci, že se nikdo od té doby nezeptal na vývoj celé kauzy. Protože se však vyznačuji jistou urputností, rozhodla jsem se, že tuto věc objasním já, a podala jsem obsáhlé trestní oznámení na osobu, o které jsem byla přesvědčená, že materiály z mojí kanceláře vynesla a Jankovi Kroupovi je donesla. Moje bývalá asistentka byla shledána vinnou. Tento rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 byl beze zbytku potvrzen usnesením Městského soudu v Praze, který byl vydán v listopadu loňského roku. Čtyři roky se tak šetřilo moje trestní oznámení na člověka, který zničil moji politickou karieru a ovlivnil politickou situaci České republiky,“ dodala s tím, že veřejnoprávní Český rozhlas ve své reportáži tak jednal na základě trestného činu.

„Český rozhlas odmítl v průběhu jakoukoliv spolupráci a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mi řekla, že nemá žádné prostředky, kterými by donutila Český rozhlas spolupracovat. Je to něco, co mě naprosto děsí. Jsme totiž vystaveni naprosto brutální manipulaci bez jakékoliv možnosti se dobrat ospravedlnění, pravdy, zastání. Nikdo z nás neví, kdy se stane obětí investigativního novináře, a bez ohledu na pravdu mu může být zničen život – v případě Tomia Okamury politická práce, v případě mém politická kariéra. To přesahuje můj zájem jednotlivce a domnívám se, že to vyjadřuje zájem široké společnosti,“ hovořila dále Samková.

Ta se rozhodla podat na autora reportáže Janka Kroupu a jeho nadřízeného Jana Pokorného a Český rozhlas trestní oznámení pro řadu trestných činů, mimo jiné dle jejích slov za rozvracení paragrafů. „Činnost takovýchto novinářů je naprosto zhoubná,“ uvedla Samková, jež o dohled nad kauzou požádala státního zástupce Lenku Bradáčovou. Podle jejích slov je nutné se na některé investigativní novináře skutečně zaměřit, nebo zde řádí jako černá ruka.

„Vyzývám tímto Český rozhlas, aby se k celé situaci vyjádřil a zaujal nezbabělé stanovisko,“ podotkla. Závěrem také zmínila trest pro svou bývalou osobní asistentku, jež byla podle jejích slov odsouzena podmínečně. Zda dostala od Janka Kroupy nějakou finanční odměnu, sama neví.

„Dotáhnu to do úplného konce, co mi moje síly budou stačit,“ řekla Samková, jež prozradila i překvapení. „Byla jsem nominována na post zástupce veřejného ochránce práv,“ zaznělo závěrem. Podle Samkové je totiž potřeba zastávat se lidí.

Samková měla podle tehdejší mediální kauzy oklamat Českou spořitelnu a skrytě pomohla oddlužit firmu z významného energetického holdingu. Měla prý koupit od banky dluh podniku, jejíhož majitele ve skutečnosti zastupovala. Spořitelna tak údajně netušila, že pohledávku prodává dlužníkovi.

