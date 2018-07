VIDEO Máte smůlu, řekl odpůrcům Andrej Babiš. A začalo to být veselé

Ze statusu vyplývá, že premiér si kromě návštěvy v historické Telči stihl odskočit také na samý východ republiky na festival Colours of Ostrava, nebo na selské slavnosti do právě zmínených Holašovic.

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 6% Spíše vydělala 4% Spíše prodělala 3% Rozhodně prodělala 87% hlasovalo: 3058 lidí

„Koupil jsem si rostlinu nesmrtelnosti. No jo, vážně. Ti, co mě nemají rádi, mají asi smůlu. V Holašovicích mi ji prodal jeden sympatický bylinkář a říkal, že mu to lidi úplně rvou z rukou! Nebojte, tak horké to asi nebude, jde jen o ženšen pětilistý, ale energii mi třeba dodá. A kdyby ne, už jsem ji dostal spousta na selských slavnostech v Holašovicích. Starosta mě tam pozval na 21. ročník a já se tam mezi těmi lidmi cítil úplně skvěle. Vážně moc díky za to úžasné přijetí. No a pak jsem vyrazil do Telče, místní zámek potřebuje spousty peněz na rekonstrukci. Přesto ale vypadá nádherně. A na konec na Colours of Ostrava. To už je tradice. Koukněte na video a třeba mi napište, jaké s tím ženšenem máte zkušenosti vy,“ vyzývá čtenáře premiér Babiš.

Zejména poznámka o nesmrtelnosti mnohé čtenáře dopálila. „Nesmrtelnost? Ještě toho trochu. Neboj, boží mlýny melou pomalu, ale jistě a já pevně věřím, že lid jednou konečně prozře a budeš řádně potrestán za všechny tvoje životní sviňárny,“ hrozí Babišovi uživatel Pavel Horský.

Jan Bán v reakci na pana Horského míní, že lid již prozřel a ve volbách rozhodl.





Bohdanu Blažkovi vadí pokračující zadlužování státu skrze schodkové rozpočty. Co bude, sakra, v recesi? Ptá se.

Fotogalerie: - Zasedání vlády č. 31

Platíme dluhy za minulé vlády, odpověděla mu Libuše Začalová. Jmenovala pány Kalouska, Sobotku a Topolánka.

„Myslíte jako Kalousek? Naplánoval přebytek 20 mld. a skončil v deficitu 175 mld. Důležitý je výsledek rozpočtu na konci roku a ten byl za Babiše vždy lepší než plán o desítky miliard...“ argumentuje Pavel Michera. Ukazuje také příklad ODS, která v době velkého ekonomického růstu také zakončila rok 2006 deficitním rozpočtem.

Babišovy poslední mediální výstupy vzbuzují hodně reakcí. Příkladem může být jeho den starý výstup z Lán.

Babiš novinářům na videu referoval i ohledně programového prohlášení vlády. „Byli bychom velice rádi, kdyby naši političtí oponenti a někteří makroekonomové skutečně hodnotili ty výsledky objektivně, protože si myslím, že je potřeba ten rozpočet hodnotit hlavně podle toho, jak dopadne,“ začal Babiš. To, že je rozpočet plánován deficitně, ještě podle premiéra neznamená, že deficitem nutně musí skončit.

„V roce 2016 jsme plánovali deficit 70 miliard a bylo + 61,8 miliard. V roce 2017 jsme plánovali minus 60 a bylo minus 6,2. Tento rok máme v plánu minus 50, ale tento pátek 19. 7. máme přebytkový rozpočet, 4,4 miliardy. A dokonce máme přebytkový důchodový účet, 2,8 miliardy. To je velice důležité a ještě důležitější je, jak vypadáme se státním dluhem. Já nechápu, proč někteří říkají, že navyšujeme státní dluh. Není to pravda. Ten státní dluh je potřeba vlastně hlavně hodnotit ke konci roku, protože v rámci roku my, když máme příležitost nakoupit levně dluhopisy, tak to využíváme. Náš státní dluh neustále klesá,“ hovořil Babiš směrem k novinářům a ukazoval související graf.



„I při deficitu 50 miliard a tom plánu rozpočtu, tím že nám roste HDP, tak ten dluh znovu klesne. Takže bychom byli strašně rádi, kdyby toto ti někteří takzvaní ‚experti‘ vnímali. Jsme na tom rozpočtově velice dobře. My samozřejmě vnímáme obrovské možnosti snižovat náklady státu. Snižovat počty zaměstnanců státní správy, vnímáme to v nákladech na IT, v nákladech na provoz a samozřejmě ve výdajích na neziskovky. A hlavně dva resorty, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, mají v tomhle smyslu velké rezervy. Tam samozřejmě chceme s paní ministryní poukazovat na to, že máme 16 tisíc černých duší, my už v rámci stávajícího rozpočtu to snižujeme o 2 300 zaměstanců, a to přinese do rozpočtu 3,4 miliardy,“ nastínil Babiš.

Psali jsme: To zas bude řevu. Tereza Spencerová zachytila informace o USA, Rusku a Ukrajině Trump a Putin: Nový vývoj. Významná osoba promluvila „Migrace má vytvořit novou rasu.“ Další vystoupení Ladislava Jakla, které vzbudí pozornost Brno? I jiná města v ČR chtějí migranty! V ČT se rozpoutala válka mezi Žít Brno a odpůrcem z ANO. Když zhasly kamery, zuřila dál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak