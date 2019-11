VIDEO Ministr Petříček se natočil, jak hovoří s obrázkem Václava Havla

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) využil možnosti posadit se do automobilu VW Golf Václava Havla a z jeho útrob poslal zesnulému prvnímu polistopadovému prezidentovi vzkaz. Rozhovořil se tak především o svobodě a médiích. „Měli bychom se zamýšlet nad tím, jak přistupovat k informacím, jak vnímat média a především bránit každého, kdo chce informovat objektivně a pravdivě o tom, co se v naší společnosti děje,“ pronesl Petříček. A připojili se i známí umělci včetně Zdeňka Svěráka či Bolka Polívky. „Ta naše demokracie je taková nemocná,“ postěžoval si Svěrák a označil se za zástupce „pravdoláskařů“ a „havloida“. A nevynechal ani pražské letiště.

Václavu Havlovi zde zájemci mohli sdělit a nahrát svůj vzkaz o tom, jak jsme v posledních třiceti letech pečovali o svobodu slova.

A právě toho využil i ministr zahraničí Tomáš Petříček a prvnímu polistopadovému prezidentovi zaslal v jeho autě, s nímž roku 1989 přijel i na pražskou Letnou, vzkaz.

„Václavu Havlovi jsem v rámci projektu ‚Autodialog s V. Havlem‘ poděkoval za svobodu ve všech jejích projevech. Vážím si toho, že žiji ve svobodné zemi. I dnes 30 let po sametové revoluci je nutné ji chránit,“ referoval následně Petříček prostřednictvím svého twitterového účtu. A doplnil, že prezidentu Havlovi slíbil, že tyto atributy bude chránit.

Ke svému tweetu přiložil i krátké video, na němž v Havlově autě pronáší tato slova: „Před třiceti lety skončila kontrola nad tím, co si lidé myslí, nad tím, co říkají, cenzura. I dnes ale platí, že bychom měli bránit svobodu slova, svobodu názoru, svobodu víry, protože bez toho nemůžeme ustát, nebo obhájit, demokratickou společnost. A já jsem přesvědčen, že bychom měli i s lidmi mého věku a mladšími se zamýšlet nad tím, jak přistupovat k informacím, jak vnímat média a především bránit každého, kdo chce informovat objektivně a pravdivě o tom, co se v naší společnosti děje.“

Příležitosti kromě Petříčka využili i známí umělci. Svůj vzkaz zesnulému prezidentovi nahráli například Zdeněk Svěrák, Marek Musil nebo Bolek Polívka.

„Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to u nás po třiceti letech svobody a demokracie vypadá,“ rozhovořil se v Havlově golfu Svěrák. „Tak, pane prezidente, možná kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka ‚pravdoláskař‘. Já patřím mezi ty ‚pravdoláskaře‘ a taky vzniklo slovo pro nás ‚havloid‘, že jsme ‚havloidi‘. To vás možná potěší, že tady s námi pořád jste,“ řekl pak ve svém vzkazu. Dodal, že ho má též potěšit název pražského mezinárodního letiště, které stále nese pojmenování po jeho osobě.

Nejzajímavější videa z výstavy se mají stát součástí připravovaného dokumentu, který se bude promítat 24. a 25. listopadu na velkoplošnou obrazovku symbolicky umístěnou na tribuně letenského stadionu, kde Havel a další řečníci promlouvali během revoluce při dvou masových demonstracích namířených proti totalitnímu režimu.

Výstavu připravili zástupci obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha, která vznikla za účelem přestavby nádraží Bubny v Památník ticha. Hlavními partnery projektu jsou Česká televize a Česká tisková kancelář.

Volkswagen Golf ve stříbrné metalíze vlastnil Václav Havel mezi lety 1987 a 1990 a prožil s ním celou sametovou revoluci. Pořídil si jej ještě jako disident a říkal mu prý „stříbrný blesk“.

