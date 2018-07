VIDEO Španělsko na sebe spustilo lavinu. Přijalo uprchlíky, které jinde nechtěli. A takto to tam nyní vypadá

28.07.2018 7:51

Španělsko se stalo hlavní vstupní branou migrace do Evropy, tamní vláda neví, co si počít. Ještě před pár týdny totiž Madrid poučoval italské politiky o vstřícném přístupu k běžencům. Premiér Pedro Sánchez řekl, že vysoké ocelové ploty nepovažuje za humánní a je třeba je upravit, aby třeba někoho nezranily. Nyní však Španělé zírají, co jejich náznaky uvedly do pohybu. Hlavní migrační trasa Středomořím mění směr. Itálie přibouchla dveře a v kurzu je Španělsko, které není připraveno, píše Mladá fronta Dnes.