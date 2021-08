VIDEO „Ty už budeš do smrti d*bil.“ Bartoš dostal čočku od známého herce

reklama

když tvrdil, že se s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem „pral v mladších žácích". Později video stáhl s tímto vysvětlením: „Někdy v letech 2015–2016, když jsem začal zase cvičit, zúčastnil jsem se náhodou čtvrtečního otevřeného randori na Folimance. Pamatuji si, že někdo tam prohlásil: ‚Čus předsedo, vzpomínáš, jak jsme se škrtili v mladších žacích?' což je cca 30 let do historie. No a já jsem byl tehdy přesvědčen, že to byl Lukáš Krpálek. Nebylo to tak, zkreslená vzpomínka mi ale zůstala a v minulých dnech jsem ji nevhodně použil. Video jsem samozřejmě ihned stáhl." Krpálkovi se prý omluvil.

Ale to nezabránilo tomu, aby se stal terčem posměšků. Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský například spojil Bartošovo prohlášení s tím, co říkal sám Krpálek, tedy že ho v deseti letech šikanoval „dredatý starší hoch“, a to ho motivovalo k vítězstvím. Dredy jsou přitom ikonické právě pro Bartošovu vizáž.

Příležitost si nenechal ujít ani Miroslav Kalousek. „Stříbrná medaile Markéty Vondroušové je fantastický úspěch, blahopřeji. Není to pro mě žádné překvapení. Takový úspěch jsem Markétě už předpovídal, když jsem s ní sváděl třísetové bitvy v mladších žákyních,“ parodoval Bartošovo prohlášení.

Stříbrná medaile Markéty Vondroušové je fantastický úspěch, blahopřeji. Není to pro mě žádné překvapení. Takový úspěch jsem Markétě už předpovídal, když jsem s ní sváděl třísetové bitvy v mladších žákyních. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 31, 2021

Ovšem asi nejdrsnější žert na Bartošovu adresu natočil herec Michal Gulyáš ve svém alteregu Joži Lakatoše. Nejdříve zachrastil „olympijskými“ medailemi. „Z juda. Ano, já jsem vyhrál mnoho olympijských medailí v judu. A naučil jsem toho Krpálka též se prát. A nebyl jsem sám. On mi v tom pomáhal takový... takový... On mi dodává drogy, občas, za levno, docela dobrý modely na kouření, aj i kokain a elesdýčko a všechny tyhlety věci. A tento taky se s ním pral. On má také dredy a jsem ho aj viděl v televizi,“ narážel na Ivana Bartoše herec.

„A teď to pustil na to video, že oni se spolu s tím Krpálkem pořád prali. To je pravda. A on tento kokot dostal tak na držku, že od té doby, odvezli ho na psychiatrii a tam mu řekli: ‚Ty už budeš do smrti debil‘. A on teď je debil a jediné, na co si vzpomíná, je, že se s Lukášem Krpálkem prali. A já jsem se chtěl velmi pochlubit, že já jsem opravdu naučil Lukáše prát,“ rýpl si Gulyáš do předsedy Pirátů a znovu chrastil medailemi.

„On je prostě dobrý a je škoda, že mě s sebou nevzal na olympiádu. My jsme spolu o tom hovořili, on říkal, že mě vezme do Japonska, ale pak uletěl a už jsem jeno kúkal, jak seřezal všechny ty šikmooký kokoty,“ pokračoval herec v parodii v typickém přízvuku. „Tak teď musim počkat až přijede a zase budu mít nový medaile z olympiády. Lukáši, nezamykajte dveře, ať to nemusim rozbíjet,“ vzkázal ještě a zavěsil si medaile na krk, aby „gádžové“ viděli olympijského vítěze.

