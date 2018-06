VIDEO Zdravím všechny pražské kavárny! oslovila Václavák Miroslava Němcová. Vedle Dienstbier, Pirát, Pospíšil... Co na to ODS?

Poté, co se senátor Václav Láska rozněžnil, jakou má radost, že vidí v publiku tolik vlajek Evropské unie, která čelí „obrovskému množství a nenávisti a fake news“ a vzkázal premiéru Babišovi, že „my v Senátu máme nástroje“, defilovala na pódiu celá „demokratická opozice“. Moderátor je představil v pořadí, kopírujícím odspoda volební výsledky: Vít Rakušan (STAN), Jiří Pospíšil (TOP 09), Marek Výborný (KDU-ČSL), Mikuláš Ferjenčík za Piráty, Jiří Dienstbier za ČSSD (asi za její „opoziční část“). Na samotný závěr pak vedle Dienstbiera přistoupila Miroslava Němcová za ODS. Měla jednoznačně ze všech největší aplaus, který ještě povzbuzovala zuřivým máváním.

Fotogalerie: - Mirka v záplavě květin

Pak následovaly proslovy všech zástupců opozice. Vít Rakušan se přiznal, že jako starosta Kolína v životě nemluvil před tak velkým publikem. „Často teď hovořím v Poslanecké sněmovně. Jenomže tam musím hovořit k mnoha kolegům, kterých si nevážím. A vás si vážím všechny,“ uzavřel.

Jiří Pospíšil doufal, že demonstranti na Václaváku nejsou naposledy, neboť „musíme proti vznikající vládě vést permanentní a tvrdý dialog“. A z tohoto tvrdého dialogu prý TOP 09 skutečně neuhne.

„Tak to je výborný,“ vzal si od něj mikrofon lidovec Výborný. Výborní jsou prý diváci i organizátoři, obzvlášť v letošním symbolickém roce. „My si připomínáme sto let od založení Československa a já mám někdy pocit, že Tomáš Garrigue Masaryk se musí otáčet v hrobě,“ pravil. Po zádech oligarchy se tu prý drápou zpět k moci komunisté.

„Čau lidi, je vás tu fakt hodně,“ pozdravil publikum rozevlátý pirát Ferjenčík. „Největší problém Andreje Babiše není to, že je to normalizační bloševik. Největší problém Andreje Babiše je to, že do politiky šel akorát upevnit svoje byznysový zájmy,“ uvedl a publikum začalo pískat. Následoval výčet Babišových iniciativ, které jemu pomohly a zemi poškodily. „Slíbil, že bude bojovat proti trafikám, ale dneska za sto padesát trafik pro komunisty koupil podporu svý vládě,“ zuřil pirát.

Jiří Dienstbier udělal Václaváku přednášku, že trestně stíhaný premiér je opravdu velký problém. Pak doporučil, abychom se podívali do Polska a Maďarska, že svobody a lidská práva nejsou samozřejmostí. A na závěr pak zdůraznil, že je důležité bránit veřejnoprávní média, bez kterých demokracie nemůže fungovat. A když si pochválil, že nás Evropská unie ukotvuje v prostředí svobod a lidských práv, předal slovo Miroslavě Němcové, kterou přivítal nadšený aplaus.

Někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny jej ještě povzbudila dalším máváním.

Němcová pozdravila demonstranty, organizátory a výslovně pak „všechny pražské kavárny, čajovny, hospůdky, bary a výčepy“. Lidé v těchto restauračních zařízeních podle Němcové vědí, že se dnes hraje o něco hodně důležitého.

„My si nenecháme nalepit nějakou nálepku, nenecháme se ohlupovat. Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet, protože jemu by se to hodilo.“ Pak vyzvala demonstranty na Václaváku, aby také prezidentu Zemanovi něco vzkázali.

Vzkazem z náměstí byl pískot, rachot a bučení, které přešlo ve skandování „Už je toho dost“. „On je strůjcem toho, co teď prožíváme. Spolu s Andrejem Babišem se našli. A našli se ještě do třetice s mužem, který má přezdívku Falmer. A Bureš a Falmer to snadno dají dohromady, protože to, co je pojilo v minulosti, je pojí i v současnosti,“ varovala.

Němcová připomněla, že jsme v osmičkovém roce, a když si vezmeme roky 1918, 1948 a 1968, tak to skóre pro naší zemi nevychází moc dobře. „Pouze jednou, poprvé, to byl šťastný, nadějný a dobrý rok, který přinášel velkou naději na život ve svobodě.“ A pak tomu německá a posléze z Moskvy řízená česká totalita „zakroutila krkem“, vykládala Němcová, zatímco kamera zabírala v publiku transparent „Zasraní komunisté, běžte už konečně do prdele“.

Pak se Miroslava Němcová rozhovořila o tom, jak teď poslouchá objevené nahrávky z procesu s Rudolfem Slánským. Dokud si vyřizovali účty jen mezi sebou, mohlo by nám to prý být jedno. Jenže po nich přistoupili dle výkladu Miroslavy Němcové i k likvidaci těch, kteří toužili po svobodě. „Doktorka Horáková taky, a k tomu soudružka Semelová říká, že si za to může sama. Proto Andrej Babiš snadno s takovou stranou vstupuje do vlády,“ rozohnila se Němcová.

„Poradci z Moskvy byli přesně instruováni, aby vypláchli českému národu rozum, mozek a aby nás srazili na kolena,“ bouřila poslankyně dále. „A dnes se děje něco podobného. Vidíme prezidenta Zemana, který své kroky směřuje ve prospěch Kremlu, nikoliv ve prospěch České republiky.“

„Stáli jsme tu začátkem roku, protože jsme nechtěli, aby se Zdeněk Ondráček, řečený ‚mlátička‘, stal předsedou komise pro kontrolu bezpečnostních sborů,“ připomněla. Ondráček sice zvolen nebyl, ale to bylo k ničemu, protože nyní bude „spolu s dalšími komunisty řídit tuto vládu, kterou sestavuje Miloš Zeman a Andrej Babiš“.

Němcová nechala publikum vykřičet „Hanba“ a pak připomněla, že prezident Zeman v den, kdy do země přijely ostatky kardinála Berana, odjel na sjezd KSČM. „Aby povzbudil soudruhy a soudružky a řekl jim, že mají vstoupit do vlády,“ upřesnila. „Přátelé, něco je hodně špatně,“ zvolala do dalšího pískotu.

„Každý má v sobě sílu, aby ji v pravou chvíli našel. Tak jako jsem ji našla já, když jsem odcházela z Pražského hradu z inaugurace prezidenta, protože být tam a nedělat nic ve chvíli, kdy prezident naší země křivě přísahal a vědomě křivě přísahá, to prostě nejde.“