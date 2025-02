Valentýn, svátek zamilovaných. Ivan Pilip se rozešel se Spojenými státy

„Bylo to s vámi hezkých skoro 118 let, Spojené státy americké. Teď jste se rozhodly jít jinou cestou, co se dá dělat, tak to v životě chodí a třeba se zase někdy sejdeme. Je nás půl miliardy, nějak to zvládneme a budeme vzpomínat na to dobré, co nám naše přátelství přineslo,“ zveřejnil na síti X český ekonom a politik Ivan Pilip.

Pilip tak reaguje na projev J.D. Vance a směřování americké zahraniční politiky obecně. Svou nespokojenost projevoval již dřívějších příspěvcích.

USA jsou větším nebezpečím než Rusko nebo Čína

„A toto je ještě ta lepší varianta. Ta horší je instalace obdoby trumpismu/autokr. populismu/(soft)fašismu v EU. Což je dnes největší motivace a radost jak Ruska, tak USA. Že toto je nyní pro EU 100x větší nebezpečí než Rusko či Čína, si zde doufám uvědomíme dříve, než bude pozdě,“ reagoval publicista a psycholog Dalibor Špok.

Smutný příběh

Publicista Michal Poláček konstatoval na svém facebooku, že Ivan Pilip se po bezpečnostní konferenci v Mnichově rozešel se Spojenými státy. „A ještě k tomu na Valentýna! Smutný příběh,“ míní Poláček.

