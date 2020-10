Válka? Zlá čísla pro Babiše. Moravec si liboval, jak lidé věří ČT. Bartoš drtil vládu i ODS

„Hnutí ANO ztratilo od jara 10 procentních bodů. Co se lidem znelíbilo na populistickém řízení státu?“ Moderátor Václav Moravec znovu odstartoval své Otázky atakem na vládu premiéra Andreje Babiše. Ve studiu ČT přivítal ministra dopravy, ale také ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Kala Havlíčka, a šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Ten si rýpl do ODS. Havlíček konstatoval, že Česko je ve válce, a Moravec se do něj v tu chvíli pustil...

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 12073 lidí

Položil na stůl průzkum, který ukazuje, jak lidé věří informacím, kterých se jim dostává od expertů, od médií a od vlády. Nejvíce prý lidé věří epidemiologům, imunologům, virologům a dalším odborníkům. Důvěřují prý také informacím médií veřejné služby a hlavní hygieničce Jarmile Rážové. Těsně nad 50 % důvěryhodnosti se drží nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula.

Expertům v oblasti epidemiologie věří 76 % dotázaných. Informacím České televize prý věří 68 % dotázaných a hlavní hygieničce Jarmile Rážové 67 %. „Nejhůře v tomto srovnání dopadl premiér jako instituce. Jeho informacím o koronaviru věří jen 36 % občanů,“ pravil Moravec.

Havlíček se jal celou vládu bránit. „Jsme v situaci, nebojím se to nazvat, jsme ve válce. A bohužel v této válce musíme počítat i ztráty a bohužel v této válce jsou přijímána i rozhodnutí, která ne všechna jsou správná, to je třeba přiznat,“ uvedl Havlíček.

Moravec se ho otázal, zda nestraší lidi, když jim říká, že jsou ve válce. A hned nato ukázal, jak si tedy v této válce vedeme. „Jsme druzí nejhorší na světě v šíření nákazy na 100 tisíc obyvatel,“ upozornil moderátor.

Bartoš se okamžitě ohradil, že ve válce rozhodně nejsme. Země, která je ve válce, vypadá mnohem hůř, stačí se podívat např. do Jemenu. Poté zdůraznil, že vláda měla jednat razantněji, protože odborníci už v létě upozorňovali, že se můžeme dostat do problémů.

Havlíček okamžitě kontroval, že opozice v létě vládu kritizovala za to, že chce zavést plošná opatření. A to Bartoše obrazně zvedlo ze židle. „Neříkejte opozice, my jsme to nebyli, byla to ODS, buďte konkrétní,“ žádal šéf Pirátů důrazně.

Havlíček ale trval na tom, že na vládu tlačili i piráti, např. skrze akci na Karlově mostě, kde se podle Havlíčka „juchalo“ a primátor Prahy Zdeněk Hřib od Pirátské strany byl u toho.

A Bartoš znovu vystartoval. „Já jsem tam žádného piráta neviděl a primátor Zdeněk Hřib akci nezastřešoval,“ upozornil Bartoš, s tím, že on osobně na akci nebyl. Zdůraznil také, že šlo o akci povolenou. Konala se až v době, kdy jarní opatření vlády skončila.

Havlíček ale trval na tom, že piráti na této akci byli a primátor Prahy mohl právě z pozice primátora udělat pro řešení situace víc. Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 19% Ne 69% Je mi to jedno 12% hlasovalo: 17775 lidí

V tuto chvíli je prý problém v tom, že narůstá počet pacientů ve středně těžkém stavu. Jde především o občany ve věku 65 let a více, což je problém. Ukazuje to, že rizikové skupiny se nedaří chránit tak, jak by bylo záhodno. To, že to je problém, uznal i Havlíček.

Další problém představuje nárůst nemocných mezi zdravotníky. „Včera se nakazilo jedno celé oddělení na jedné interní klinice. Ale zase se nám někteří zdravotnici z karantény vracejí. Jsou to takové tekuté písky,“ popsal situaci ředitel Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze David Fetl ve vysílání veřejnoprávní televize. V nemocnici se prý snaží řešit situaci operativně podle toho, jak aktuálně vypadá.

Sdělil také, že v tuto chvíli ještě běží oddělení, kde jsou operováni pacienti se zhoubnými nádory. Ale pokud bude koronavirová situace ještě horší, je prý teoreticky možné na týden tyto operace odsunout a získat tak pár lůžek pro covidové pacienty. „Já neříkám, že to je dobře, chraňbůh, vůbec ne. Jen říkám, že toto můžeme udělat. Ale už jsme v situaci, kdy každé naše rozhodnutí bude někoho bolet,“ upozornil ředitel VFN, než se rozloučil.

Když dostal slovo znovu Havlíček, upozornil, že vláda buduje pro lékaře zázemí, je připravena nabídnout jim ochranné pomůcky a tak podobně. Materiál už v tuto chvíli dodávají především české firmy, což podle Havlíčka ukazuje, že vláda rozhodně nespí. Uznal však také, že největší tíhu nesou zdravotníci, a jejich nasazení se poklonil. Obrazně.

Bartoš v tu chvíli znovu udeřil na Havlíčka a na celý kabinet a volal po tom, aby byla k dispozici data, na kterých bude možné lidem ukázat, co nás může čekat. „Já jsem někde říkal, že ta data lezou ze státu jako z chlupaté deky. Je důležité ukazovat kapacity nemocnic, ukazovat ta reálná čísla,“ volal ve studiu.

Šéfpirát též pravil, že vláda musí mít připraveny plány na případnou třetí či čtvrtou vlnu koronaviru.

Havlíček v tu chvíli konstatoval, že vláda se na další vlnu již připravuje a chystá plány, co bude zapotřebí dělat o Vánocích, pokud přijde další vlna.

„Na jednu stranu potřebujeme, aby lidé utráceli peníze, aby je nedávali do banky, tržby by pomohly živnostníkům a podnikatelům. Nechceme lidem brát možnost nakoupit si dárky. Nicméně, bude to možné za zachování přísných opatření, kde bude dezinfekce, rozestupy a omezený počet lidí v obchodech,“ nastínil další plány Havlíček.

Bartoš byl k nastíněným plánům kritický. „Já se domnívám, že lidé pracující v určitých segmentech už moc nakupovat nebudou, protože jim nezbudou prakticky žádné peníze, a pokud jim zbudou, tak to budou směřovat na příští rok,“ upozornil. 6ž teď je třeba přemýšlet nad tím, zda vůbec cestovní kanceláře přežijí příští rok. Konstatoval, že v této turbulentní situaci je nebude chtít nikdo pojistit. Nejen cestovní kanceláře jsou dnes v nejistotě, a stát by měl říci, co bude dělat.

Moravec poté položil na stůl průzkum, podle kterého by dnes hnutí ANO volilo 24,5 % lidí. Druzí Piráti se těší podpoře u 19 % občanů. Třetí ODS by volilo 13,5 % voličů. Hnutí STAN Víta Rakušana by volilo 9,5 % voličů. SPD Tomia Okamury by volilo 8 % občanů a lidovce 6 %. Kolem 5% hranice potřebné pro vstup do Sněmovny se pohybuje TOP 09 s 5,5 %.

Pod touto hranicí už jsou komunisté se 4,5 %, ČSSD se 4 % a Trikolóra Václava Klause mladšího s 3 procenty. ČSSD a KSČM by se tak nedostaly do Sněmovny. Mohlo by se proto stát, že se kupříkladu komunisté pokusí přilákat část voličů tím, že přestanou tolerovat stávající vládu Andreje Babiše, což už naznačil končící šéf KSČM Vojtěch Filip.

Oproti průzkumu z jara ztratilo hnutí ANO 10 procentních bodů. Tito dotázaní, podle sociologa Pavla Ranochy z agentury Kantar, by prý přešli k Pirátům, ale i k dalším stranám. K Pirátům odešlo asi 20 procent voličů ANO, asi třetina voličů. kteří odešli, v tuto chvíli váhá, koho jiného volit.

„Současný výsledek 24,5 % je vůbec nejnižší, jaký jsme u hnutí ANO naměřili od voleb 2017. Když jsme se voličů ptali, proč odešli někam jinam, tak nejčastěji zmiňovali epidemii a dění kolem ní – špatnou komunikaci vlády, promarněné léto, špatnou připravenost na druhou vlnu a často se měnící opatření, která byla zavedena,“ uvedl Ranocha.

Havlíček se nevěnoval průzkumu, ale české ekonomice. Promluvil o rušení superhrubé mzdy. Nejlepší by podle něj bylo stanovit daň na 15 procent pro všechny, ale to by znamenalo propad příjmů o 75 miliard. Osobně by proto raději byl pro 19 procent, ale s tím, že by se přidala nějaká kompenzace pro živnostníky.

Stávající superhrubou mzdu zavedenou vládou Mirka Topolánka označil nikoli poprvé za „megapodvod“. „Na jednu stranu to byl megapodvod, kdy se lidem řeklo, že něco bude, ale nakonec to bylo úplně jinak,“ vypálil Havlíček.

Bartoš prohlásil, že by bylo lepší, kdyby se zvýšila daňová sleva na poplatníka. Pak konstatoval, že by rád viděl plán, jak budou využity jak české rozpočtové peníze, tak evropské dotace, jak s pomocí těchto peněz bude pomoženo oborům, které koronavirus zasáhl nejvíc. Volal po tom, aby byly podpořeny firmy, které jsou ochotny provést nějakou restrukturalizaci a modernizovat svůj provoz. Varoval před plošnou podporou, která by se dostala i firmám, které jsou na umření už proto, že se modernizovat nechtějí.

