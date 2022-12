Vánoční kapři: „Masakr!“ Pirát nechce, abyste je nakupovali živé

reklama

Petičníci poukazují na odbornou studii s názvem Rizika snížení welfare kaprů, podle které při stánkovém prodeji dochází při takovém jednání k týrání zvířat: „Ryba přenášená po prodeji libovolně dlouhou dobu bez vody trpí – dusí se. Přechovávaná v domácnosti, například ve vaně, trpí – kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, hrozí nedostatek kyslíku ve vodě a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete,“ uvádějí pro příklad. A odkazují se i na právní stanovisko, podle nějž dochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Petici na ukončení prodeje živých kaprů, a to nejen pouze během vánočního období, ale i celoročně, zatím podepsalo necelých 1 600 lidí, celkový požadovaný počet je padesát tisíc.

Jedním ze signatářů je také pirátský radní Prahy Adam Zábranský, ten se na svém twitteru obrátil na spoluobčany se žádostí, aby k petici připojili i svůj podpis.

„Masakr kaprů, který probíhá každý rok v prosinci v českých ulicích, je neobhajitelný. Když už někteří z nás mají potřebu jíst kapry, tak je při tom aspoň netýrejme! Podepsal jsem petici za zákaz prodeje živých kaprů,“ zní jeho tweet.

Někteří jej v diskusi pod příspěvkem obvinili z populismu. „Kdyby byl neobhajitelný, tak by si ty kapry v ulicích nikdo nekupoval a vzhledem k tomu, že by si je nikdo nekupoval, tak by nemělo smysl je prodávat, a proto by se to nedělo. To, co předvádíte vy, je opět jenom populismus na druhou,“ uvedl diskutér.

„Zajímavá argumentace. Takže kdyby byla segregace černochů neobhajitelná, tak by nikdo nejezdil segregovanými autobusy, a kdyby bylo neobhajitelné otroctví, tak by nikdo neměl otroky? Kdyby bylo neobhajitelné znásilňovat a vraždit lidi, tak to nikdo nedělá?“ odpověděl Zábranský.

Také další komentář byl na adresu Zábranského kritický. „Další příklad toho, jak Piráti dokazují svoji levicovost a sociální tyranii,“ reagoval Michal Douša. Politik mu vzkázal, že „soucit se zvířaty není ani levicový, ani tyranský“.

Vloni o Vánocích zakladatelé petice volající po ukončení týrání kaprů iniciovali otevřený dopis pro ministra zemědělství se žádostí, aby toto porušování zákona vyřešil. „Tento dopis, který získal více než šest tisíc vašich podpisů, jsme na ministerstvo předali na jaře a následně jsme o ochraně kaprů a dalších živě prodávaných ryb jednali i se Státní veterinární správou. Na základě těchto jednání jsme dospěli k závěru, že nejlepší možností, jak pomoci kaprům, je změna zákona na ochranu zvířat. A proto v této nové petici žádáme Parlament ČR, aby zakázal prodej tzv. konzumních ryb v živém stavu,“ dodali.

