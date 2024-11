Varovný signál: Demokraté si pochvalují, koho Trump vybral na vysoké pozice

Nad výběrem Marca Rubia první projevil radost demokratický senátor John Fetterman. „Trumpův výběr druhého týmu je nepřekvapivě jiný než můj vlastní,“ napsal Fetterman v příspěvku na X. „Ale jak bylo řečeno, můj kolega Marco Rubio je silná volba a těším se, až pro něj budu hlasovat.“

Unsurprisingly, the other team’s pick will have political differences than my own.



That being said, my colleague @SenMarcoRubio is a strong choice and I look forward to voting for his confirmation. pic.twitter.com/OUIDx5KK4J — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 12, 2024

Podle NBC News někteří demokraté v Kongresu přiznávají, že jsou „příjemně překvapeni“ „sílou“ některých Trumpových tipů včetně Rubia.

NBC reports some Democrats in Congress are "pleasantly surprised" by several of Trump's reported picks, like Marco Rubio pic.twitter.com/n5vh2VFWs9 — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) November 13, 2024

Dalším z demokratů, kteří se k Rubiovi hlasitě přihlásili, byl senátor za New Jersey Cory Brook. „Za prvé, Marco Rubio je můj přítel," řekl Booker pro server NOTUS. „Za 10 let, co jsem tady, jsme si vytvořili opravdu dobré přátelství. Je zásadový. Jsem šťastný za něj a jeho rodinu. Budeme mít slyšení a dostanu příležitost si s ním promluvit. Má pochopení pro nuance a složitosti zahraniční politiky.“

Výběr pochválil i Mark Kelly, další senátor za Demokratickou stranu. Rubio podle něho „docela dobře rozumí hrozbám, kterým čelíme“.

To, že by administrativa Donalda Trumpa mohla být velmi důrazná v oblasti Blízkého východu, zkonstatoval Jeffrey Goldberg, šéfredaktor The Atlantic. Ten připomněl rozhovor z roku 2015, který vedl s Rubiem, a poznamenal, že „můžete vidět důkazy o jeho trvale tvrdém přístupu k Íránu“. Dodal, že nový Trumpův kabinet by se „pro Teherán mohl stát skutečnou noční můrou“.

In this 2015 interview I conducted with @marcorubio, you can see evidence of his consistently hardline approach to Iran. The new Trump cabinet could become a real nightmare for Tehran: https://t.co/Al1CiQJZmC — Jeffrey Goldberg (@JeffreyGoldberg) November 12, 2024

A jaký Marco Rubio je? V roce 2010, když se poprvé ucházel o křeslo v Senátu, tvrdě obhajoval americkou invazi do Iráku. A to i přesto, že většina lidí ji označovala za katastrofu. Jako člen Kongresu byl pak Rubio velkým zastáncem americké intervence ve Venezuele a svržení tamního prezidenta. Prosazoval maximální tlak na Írán. A také významně kritizoval stažení amerických vojsk z války v Sýrii a v Afghánistánu.

„Lidé teď říkají – vypadněte ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, proč vedeme války jiných lidí?" řekl při projevu v Senátu Rubio. „To nejsou války jiných lidí. Tohle jsou naše války.“

Podobné hodnoty zastává i Mike Waltz. Ten hlasoval pro legislativu, která dala prezidentské administrativě bianko šek pro válku s Čínou kvůli Tchaj-wanu. Podporoval válku v Iráku a hlasoval proti stažení vojenské pomoci Saúdské Arábii v boji proti Jemenu. Stejně jako Rubio tedy Waltz zastává mainstreamovou zahraniční politiku USA, která je „seriózní a důvěryhodná“ pouze tehdy, když odráží závazek k udržení americké vojenské a ekonomické dominance nad planetou. A to Waltz s Rubiem zastávají bez debat. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18275 lidí

Donald Trump v předvolební kampani sliboval mír na Blízkém východě, ale i na Ukrajině. A vyjádřil skepsi i nad obranou Tchaj-wanu. „Je možné, že vycítil náladu Američanů,“ píše server The Nation, „kteří jsou již unavení z války a touží po výměně expanzivní politiky za politiku protekcionářskou směrem k USA.“ Podle serveru se Trump při svém minulém období zaměřoval na rychlé a efektivní údery, jako bylo zničení základem ISIS a zabití nejvyššího íránského generála Kásima Sulejmáního.

Server The Nation ovšem poznamenává, že to není běžný přístup americké zahraničněpolitické elity. I proto prý senátoři Demokratické strany vítají výběr Rubia a Waltze. „Když se liberálním zákonodárcům, jako je Booker nebo Fetterman, ulevilo, že do kabinetu vstoupili Rubio a Waltz, je to proto, že se jim ulevilo, že v místnosti bude někdo, kdo bude pevně držet oddanost USA nekonečným válkám,“ napsal k tomu server.

Donald Trump ovšem rozhodl o jmenování Tulsi Gabbardové jako své ředitelky národní rozvědky a Matta Gaetze jako generálního prokurátora. Ti mají protichůdné postoje od Rubia a Waltze. Oba kritizují americké intervence v zahraničí a nekončící války.

