Varovný výstřel. Přerostlé děti nás vedou do války. Co zní po vypálení rakety

„Je to zoufalý pokus naposledy strhnout pozornost k válce na Ukrajině,“ konstatoval irský ekonom na sociální síti X s tím, že šlo o „nejnebezpečnější krok od roku 1945“, ale stále se jednalo o snahu strhnout pozornost médií.

Pilkington má za to, že stávající situaci na ukrajinském bojišti by dokázal změnit jen útok Severoatlantické aliance na Rusko, což se však podle ekonoma nestane. A Ukrajinci od západních partnerů dostávají jen omezené množství zbraní a střeliva. Tak omezené, že toho obránci proti Rusku mnoho nezmůžou. „Válka skončí za ruských podmínek,“ zdůraznil irský ekonom s tím, že západní politici prováhali okamžik, kdy měli v ruce silnější karty a kdy existoval snad jediný moment, ve kterém bylo možné pro Ukrajinu vyjednat lepší podmínky.

Pilkington v této souvislosti připomínal, že to není tak dávno, co Ukrajinci říkali, že potřebují stíhačky F-16, aby dokázali změnit situaci na bojišti, že potřebují americké tanky Abrams, aby změnili situaci na bojišti a že by potřebovali více munice, aby dokázali zlepšit svou situaci.

Jenže stíhačky F-16 už Ukrajinci dostali, dostali tanky Abrams, a i díky české iniciativě dostali více munice. A na bojišti jsou stále úspěšnější Rusové.

„Podle tohoto scénáře už příští týden touto dobou nebude o Ukrajině nikdo mluvit. Posunuli nás vládnoucí nihilističtí páprdové blíže ke 3. světové válce tak blízko, jak se to od roku 1945 nestalo, kvůli hloupému mediálnímu triku? Pravděpodobně ano. Ale co se reálně stane? Pravděpodobně nic,“ uzavřel svou úvahu irský ekonom.

Nothing ever happens: Ukraine edition.



Doubtless Biden’s reckless move to enable long-range missile strikes is the most dangerous since 1945, but following the news reports its starting to look like this was done to attract a final surge in media attention toward Ukraine.… pic.twitter.com/dQz8G2Qt6H — Philip Pilkington (@philippilk) November 20, 2024

„Raketa byla vzkazem pro USA. Nebyla určena Evropanům, protože ti jsou irelevantní. Nebyla pro Ukrajince, protože ti vlastně ‚chtějí‘, aby bylo všechno vybombardováno a žili v postapokalypse. To je ezoterické jádro jejich národní ideje,“ napsali blogeři.

Jeden z podcasterů myšlenku posléze rozvedl.

„Dělám si z toho srandu, ale ve skutečnosti jsme nyní blíže skutečné jaderné válce než kdykoli během studené války. Je těžké si představit ještě jasnější varovný výstřel. Možná detonaci v Černém moři, ale to je tak všechno. Dalším krokem je jít do toho naplno,“ napsal podcaster na sociální síti X.

The missile was a message to the US. It was not for Europeans, because they are irrelevant. It was not for Ukrainians, because they actually *want* everything to be nuked and live in the post-apocalypse. That's the esoteric core of their national idea. — Russians With Attitude (@RWApodcast) November 21, 2024

I'm joking about it, but actually we're now closer to real, honest to God nuclear warfare than at any point during the Cold War. It is hard to imagine a more final, clear warning shot. Maybe a detonation in the Black Sea, but that's about it. Next step is going all-in. — Russians With Attitude (@RWApodcast) November 21, 2024

„A hle - přesně podle předpovědi - úderem na klíčový ukrajinský objekt dosud neznámou konvenční přesně naváděnou raketou IRBM Putin v reakci na ukrajinské raketové provokace z minulého týdne neudělal nic tím způsobem, aby co nejvíce stydla krev v žilách,“ uvedl vojenský analytik Tyler Weaver. A dodal, že teď je na tahu NATO.

Lo and behold - and exactly as predicted - by striking a key Ukrainian facility with a previously unknown conventional precision-strike IRBM, Putin did nothing in the most bloodcurdling way possible in response to the last week's Ukrainian missile provocations.



Your move, NATO. pic.twitter.com/qQ4obURzWA — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 22, 2024

