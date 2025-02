Vášáryová: Světem se šíří virus. Chtějí zahnat ženy zpátky do kuchyně

Slovenská politička a diplomatka Magda Vášáryová se v rozhovoru pro Osobnost Plus na Českém rozhlase vyjádřila k současné politické krizi na Slovensku. Premiér Robert Fico varuje před hrozbou státního převratu a označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za nepřítele. Jeho vláda čelí masovým protestům, kterých se na náměstích účastní desetitisíce lidí.

Vášáryová: „Rozkmotřili jsme se téměř se všemi.“

Politička Vášáryová vnímá Ficovu zahraniční politiku jako izolační a varuje před oslabováním vztahů se sousedními státy. „Říkám si, kam to chce ještě dotáhnout, protože jsme se rozkmotřili už téměř se všemi kromě Maďarska. A já na přátelství s Maďarskem nevěřím, protože Maďarsko uplatňuje velkou nacionalistickou politiku a ta je vždy zaměřená proti Slovensku,“ uvádí v pořadu Osobnost Českého rozhlasu Plus.

Slovensko podle ní nemá dobré vztahy s Polskem ani Rakouskem, s Českem je komunikace „jakž takž“, a v posledních měsících si vyhrotilo vztahy s celou ukrajinskou vládou.

Vášáryová považuje Ficovu rétoriku vůči Ukrajině za snahu získat ultrapravicové voliče, přestože reálná podpora Ukrajiny ze strany Slovenska podle ní stále pokračuje. „V přepočtu na obyvatele na Ukrajinu vyvážíme téměř nejvíc nábojů a zbraní. Máme také smlouvu na dodávky elektřiny,“ poukazuje.

Ficova krize: „Na protestech se mu vysmíváme.“

Na otázku, proč právě nyní na Slovensku eskalují politické nepokoje, Vášáryová odpovídá, že důvodem jsou ekonomické problémy i Ficova netrpělivost. „Nastaly problémy s rozpočtem a zdražováním. Fico je také netrpělivý, chtěl by řídit celý svět, ale nikdo ho neposlouchá a na těch protestech se mu vysmíváme. Ztrácí glanc, pokud ho tedy někdy měl,“ uvádí Vášáryová.

Slovenský předseda vlády Robert Fico často zdůrazňuje, že jeho vláda vzešla z demokratických voleb. Podle diplomatky a bývalé političky Magdy Vášáryové však tuto skutečnost nikdo nezpochybňuje. Připomíná však, že nebylo jisté, že Fico skutečně získá moc. Zdůrazňuje, že existovala i jiná možnost: „Volby ale mohly skončit také úplně jiným sestavením. Vlády mohly sestavit Hlas s demokratickými silami. V té době byl ještě předsedou Peter Pellegrini, ale teď jsme zjistili, že on je jen takový prázdný oblek,“ komentuje diplomatka.

Kritika prezidenta Pellegriniho

Vášáryová rovněž ostře hodnotí současného prezidenta Petera Pellegriniho, který podle ní spíše podporuje Fica, než zastává nezávislou roli hlavy státu. Připomíná například jeho připojení k Ficově rétorice o údajném hrozném převratu v souvislosti s nedávnými protesty. „Po tom, co jsme měli dva silné prezidenty, pana Kisku a paní Čaputovou, je tohle na Slovensku nepříjemné probuzení,“ uzavírá Vášáryová.

O ženských právech a hrozbě návratu patriarchátu

Vášáryová dorazila do Senátu Parlamentu ČR na konferenci připomínající 150 let od narození Františky Plamínkové, výjimečné političky a bojovnice za práva žen. Ve svém vystoupení upozornila na to, že patriarchát přetrvával příliš dlouho a mnozí muži, kterým vyhovoval, si na něj zvykli natolik, že i dnes v praxi často nefungují garantovaná rovná práva pro ženy a muže.

Varovala před možným obratem ve vnímání ženských práv, a to nejen v Evropě, ale i celosvětově. Připomněla situaci v zemích, kde byla kdysi práva žen na vyšší úrovni, ale následně došlo k jejich drastickému omezení. „Uvědomme si, že v Íránu svého času chodily ženy normálně oblečené s volnými vlasy, koupaly se v bikinách – a podívejte se, kde jsou ženy v Íránu, Iráku nebo třeba v Turecku dnes,“ varuje před obratem v přístupu k ženským právům.

Šířící se „virus“ útlaku žen

Podle Vášáryové se po světě šíří nový trend, který tvrdí, že ženy už získaly příliš mnoho práv a je třeba je „vrátit zpět do kuchyně“. Obává se, že společnost možná nemá dostatek sil se tomuto tlaku ubránit. „Nevím, jestli máme dostatek sil, abychom zvládli tento virus, který se šíří světem a tvrdí, že ženy už to přehnaly a je třeba je zase poslat zpět do kuchyně k hrncům, aby s nimi muži nemuseli zápasit,“ zamýšlí se Vašáryová.

V tomto kontextu dále upozornila na to, že v Česku i na Slovensku je dnes více vzdělaných žen než mužů, přesto však přetrvávají vážné problémy spojené s mateřstvím a ekonomickou nerovností. „Když žena porodí a pečuje o děti, tak nejenže ji to vyhodí z kariérního postupu, ale zároveň ji to přivede k chudobě, až bude v důchodovém věku,“ upozorňuje Vášáryová na dlouhodobé dopady nerovnosti na ženy.

Psali jsme: Neziskovky trpící kvůli Trumpovi potrápil Zdeněk Zbořil vtipem o Leninovi „Fialův vládní gang a Brusel chtějí kontrolovat volby. Scénář je jasný,“ říká Jana Bobošíková Klaus o Fialových výstupech se Slováky: Trapné, velmi mě to mrzí Zdechovský (KDU-ČSL): Fico ve snaze získat podporu ruských kolaborantů. Dno