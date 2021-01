Vědci se s tím nemažou: Ohrožení důchodci. Plýtvání vakcínou. Dvacet tisíc mrtvých. Co dvacet, rovnou sto

Kdo se naočkuje, ten nemůže šířit onemocnění, tvrdil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Blatný. Ale odborné instituce nesouhlasí. Imunologové také ne. „Oficiální dezinformace,“ ozval se imunolog Jiří Šinkora. Ten také vládu vypeskoval, že očkuje zdravotníky, ačkoliv by měla očkovat důchodce. Počet obětí podle něho vzroste nad 20 tisíc a v létě už nebude očkovat koho. Ale to ještě nic není proti předpovědím Jaroslava Flegra...

Pomalu ale jistě se v Česku začalo s očkováním, u kterého politici slibují, že se jedná o jedinou cestu z koronavirové krize. Na tiskové konferenci ministr Jan Blatný řekl toto: „Tím, že se naočkuji, tak nemohu dostat nemoc. To není žádný legální problém. To je fakt. Proto jsem se nechal naočkovat, proto nemohu dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného."

„Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak nemoc nedostanete ve statistické pravděpodobnosti, která odpovídá efektivitě vakcíny. Takže když jste naočkovaní, nedostanete chorobu, a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného. Když jste naočkovaní, tak se nemůžete stát infekčním, protože tu nemoc nedostanete,“ prohlásil znovu ministr.

To se ovšem neshoduje s tím, co tvrdí epidemiologičtí experti. Jak uvádí SeznamZprávy, Státní ústav pro kontrolu léčiv říká, že účinek očkování na šíření nákazy není doposud znám. Taktéž Česká vakcinologická společnost varuje, že dokud nebudou známy údaje o účinnosti očkování v prevenci šíření bezpříznakovými přenašeči, „nejsou očkované osoby zbaveny povinnosti karantény po kontaktu s covid-19 pozitivní osobou“.

Podobné námitky už dříve zmínil imunolog Vojtěch Thon na CNN Prima News. „Tato vakcína je moderní, je výborná, chrání jednotlivce proti středně těžkému a těžkému průběhu, ale nezabrání vstupu infekce a jejímu šíření tím konkrétním jedincem,“ pravil. Je podle něho třeba, aby přišly další vakcíny, které budou schopné zamezení šíření infekce zajistit. „Jde o oblast slizniční imunologie, ta je velmi speciální, málokdo jí rozumí. Víme, jak na to, ale zatím to není státy tímto způsobem preferováno,“ doplnil Thon.

Thon i definoval, komu by měla být vakcína podána: Velký význam to má u lidí, kteří jsou indikovaní, tedy jsou v riziku. Velmi jim to pomůže a zabrání jejich úmrtí, pokud by se nakazili velkou virovou dávkou. Je třeba se zaměřit na lidi ve vyšším věku, kteří mají komorbidity. Patří sem samozřejmě i lidé v nižším věku, kteří mají komorbidity. Sníží se tím úmrtnost v rámci celé naší společnosti.“ Naopak ti, kdo nemoc již prodělali, by podle Thona neměli rozhodně dostávat vakcínu, protože jsou již chráněni.

Kromě Thona s Blatného slovy nesouhlasí ani imunolog Jiří Šinkora, který je nazval „oficiálními dezinformacemi“. „Podle všeho, co víme o slizničních virech, může být imunní (ať již očkovaný nebo uzdravený) po nějakou dobu infekční poté, co je znovu infikován,“ uvedl. O tomto tématu vědec hovořil již v předchozích příspěvcích.

Šinkora se také svěřil se smutnou předpovědí, epidemie v Česku si prý vyžádá více než 20 tisíc mrtvých. „Když jsem odhadoval méně než dvacet tisíc mrtvých, netušil jsem, že namísto potřebných seniorů budeme nedostatkovou vakcínou očkovat například zdravotníky, kteří jsou už imunní po prodělané infekci. To tu dávku můžeme rovnou vyhodit. Beru svá slova zpět. Než se vakcína dostane k seniorům, zemře jich rozhodně víc než dvacet tisíc. Je úplně jedno, jestli budeme mít proočkovný personál. U seniorů je to čistá statistika. Několik procent z nich bez očkování zemře, i kdyby se o ně staral superimunní Superman,“ napsal.

A již předtím odhadl, že pokud se bude očkovat tímto tempem a zároveň současným tempem budou přibývat i nakažení, tak do léta nebude očkovat koho. „Ledaže bychom očkovali i děti a ty, co nemocí už prošli, což je nesmysl,“ povzdechl si sarkasticky.



Ale dodal, že pro případ, že si politici a odborníci skutečně neuvědomují, tedy podnikne poslední pokus. „V současnosti platná opatření jsou naprosto nedostatečná – je to jasně vidět z toho, že reprodukční číslo je vysoko nad jedničkou. Máme už sedm tisíc lidí v nemocnici (za včerejšek jich přibylo 321, a to jen proto, že jich 180 zemřelo). Přitom kapacity nemocnic budou někde nad 8 tisíci–9 tisíci. Rychlé plnění nemocnic poroste ještě 10–12 dnů poté, co přestanou růst počty nakažených za den, tedy co klesne reprodukční číslo pod jedna. K takovému poklesu se ani v náznaku neschyluje,“ tvrdí parazitolog. Dodejme ovšem, že Flegr se přiznal k nadsazování svých předpovědí, aby docílil kýženého efektu.

„Naopak, v nejbližších dnech poklesnou teploty, takže reprodukční číslo viru vzroste. V řádu týdnů se dalším nárůstem reprodukčního čísla projeví šíření nových infekčnějších mutací virů z Anglie a Jižní Afriky (už tu zaručeně jsou). Situace se nebude zlepšovat, bude se drasticky zhoršovat. Čeká nás kolaps zdravotnického systému a spontánní lockdown. Jak hluboký bude, jak dlouho bude trvat a kolik desítek tisíc našich spoluobčanů ho zaplatí životem, záleží na tom, jestli a kdy přikročíme k nejdrastičtějším opatřením,“ varuje Flegr.

