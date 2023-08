Velká posila, už za rok. 80 % ropy pod kontrolou. A zájem mají další

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 55% Ne 39% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5955 lidí REUTERS.

Jeho vznik iniciovalo Rusko a nejprve zahrnovalo jen Brazílii, Rusko, Čínu a Indii. Teprve později do bloku byla přijata i Jihoafrická republika.

Členské země dohromady tvoří více než 41 % světové populace s 3,14 miliardy lidí a zaujímají téměř 30 procent celkové rozlohy země. Se zhruba 24 procenty celosvětového HDP a 16 procenty všeho světového obchodu, patří už dnes k nejvýznamnějším ekonomickým světovým hráčům.

To jsou ale údaje, které nezahrnují členy, jejichž přijetí bylo odsouhlaseno dnes na summitu BRICKS v JAR.

Kromě geopolitiky se skupina podle REUTERS zaměřuje na ekonomickou spolupráci a zvyšování multilaterálního obchodu a rozvoje.

V této souvislosti není od věci si připomenout i politické postoje členských zemí BRICS k ozbrojenému konfliktu, který probíhá na Ukrajině.

Investiční a zpravodajský server FXstreet.cz, který je zároveň největším serverem věnujícím se obchodování na finančních trzích v České republice a na Slovensku, v této souvislosti napsal, že třeba Jihoafrická republika zaujala oficiálně vůči ruské invazi na Ukrajinu neutrální stanovisko. Dříve ale země čelila kritice za svůj proruský postoj a podezření, že dodává Moskvě zbraně.

„S Ruskem udržuje úzké ekonomické i diplomatické vztahy Čína. Ruskou invazi na Ukrajinu Peking neodsoudil a sankce proti Rusku na rozdíl od Západu nepřijal. Čínský prezident Si Ťin-pching jen osobně varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před použitím jaderných zbraní na Ukrajině,“ píše dále FXstreet s tím, že také brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva nedávno Putina ujistil, že Brazílie se nepoddá tlaku skupiny G7, aby se obrátila proti Rusku.

„Také Indie dříve odmítla odsoudit ruskou invazi.“

V souvislosti s právě probíhajícím summitem je třeba zmínit i fakt, že pozvání k účasti na summitu obdrželo 67 vedoucích představitelů z Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Karibiku. O účast stál i francouzský prezident Emmanuel Macron, proti tomu se ale postavilo Rusko kvůli podpoře Francie napadené Ukrajině a pozván nebyl.

O členství v bloku BRICS má zájem více než 40 zemí, včetně Íránu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Argentiny, Alžírska, Bolívie, Indonésie, Egypta, Etiopie, Kuby, Demokratické republiky Kongo, Komor, Gabonu a Kazachstánu.

Podle REUTERS považují BRICS za alternativu ke globálním orgánům, které ovládají tradiční západní mocnosti, a doufají, že členství jim otevře výhody včetně financování rozvoje a zvýšení obchodu a investic.

Vraťme se ale k dnešnímu rozšíření řad BRICS, které má fakticky nastat od 1. 1. 2024, kdy do spolku oficiálně vstoupí země, které byly dnes na summitu přizvány. Informovala o tom i Česká televize.

Britský server Independent o tom informuje ve svém článku pod názvem: „Země BRICS souhlasí s historickou expanzí, když bylo pozváno k připojení šest nových zemí“.

Jde o Argentinu, Egypt, Etiopii, Írán, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty.

„Tyto země byly pozvány, aby se staly řádnými členy BRICS,“ oznámil ve čtvrtek hostitel summitu Cyril Ramaphosa.

Debata o rozšíření bloku byla klíčovým bodem programu třídenního summitu v Johannesburgu, který tímto oznámením dnes vyvrcholil.

Čínský prezident Si Ťin-pching to označil za „historický“ okamžik, který napíše novou kapitolu pro rozvojové země, aby spolupracovaly v jednotě.

Podle Independent se dá očekávat, že rozšířená skupina BRICS podpoří Čínu a Rusko, aby vytvořily symbolickou koalici uprostřed probíhající války na Ukrajině a rivality mezi Čínou a USA.

Další konkrétní politikou, kterou blok v Jihoafrické republice zavedl, je široký plán odklonu od používání amerického dolaru pro obchod mezi národy BRICS a místo toho v místních měnách, což velmi komplikuje plány a strategii Evropské investiční banky směrem právě k rozvojovým státům.

Ke svému přijetí do bloku se už vyjádřily špičky některých států.

„Trvalé členství ve skupině globálních rozvíjejících se ekonomik je považováno za historický vývoj a strategický úspěch zahraniční politiky islámské republiky,“ napsal vysoký představitel Iránu Mohammad Jamshidi na X, dříve známém jako Twitter.

Také etiopský premiér vstup do BRICS přivítal jako „skvělý okamžik“ pro svoji zemi.

Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva ve čtvrtek řekl, že zájem dalších zemí vstoupit do organizace BRICS ukazuje, jak relevantní je její úsilí o nový světový ekonomický řád, napsal server LiveMint.com, který o summitu informoval detailně.

