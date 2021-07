Velká sláva na radnici u Pavla Novotného. Spousta koblih a udělená medaile starosty. Přijel Andrej Babiš

reklama

Pražské Řeporyje zažily velkou slávu. Starosta z řad ODS Pavel Novotný si vzal na krk řetěz starosty městské části, který si prý bere opravdu jen při zvláštních příležitostech. Naposledy jej podle vlastních slov měl na krku, když do Řeporyjí přijel pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib.

Tentokrát si jej vzal na krk kvůli Andreji Babišovi. Ale ne kvůli předsedovi vlády, nýbrž jeho synovi Andreji Babišovi mladšímu. Chtěl mu ukázat, že si cení odvahy, s jako Andrej Babiš mladší čelí právě otci. Cení si toho natolik, že Babišovi mladšímu předal dokonce medaili.

Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

„Jako první cizinec v historii MČ. Medaili obdržel za svou odvahu, s jakou se pustil do boje za své očištění, do boje s mafií, jakou si nikdo neumí představit, do boje s vlastní rodinou. Andrej je můj kamarád. Kamarádům se medaile dávat nemají. Ale když to dělá pan prezident se státními vyznamenáními... Udělal jsem to pro jednou také. Je to mé výsostné právo a má odpovědnost a já věřím, že toto mé rozhodnutí budete jako občané Řeporyjí když ne schvalovat, tak alespoň respektovat,“ napsal Novotný na sociální síti Facebook.

„Byl jsem šokován, když Andrej projevil vůli přijet osobně. Byl nesmírně vděčný a přijat na úřadu s nejvyššími poctami, přivítání před radnicí starostou se závěsným řetězem se znakem MČ náleží jen primátorovi a prezidentům. I to jsem porušil. Ten kluk si to zaslouží. Řekl jsem mu, že je tu vždy vítán, a mám vyřídit, že si toho gesta od Řeporyjí moc váží a nemyslí to jako frázi,“ dodal.

Z fotek, jež jeho sdělení doprovázejí, je patrné, že v městské části je opravdu veselo.

