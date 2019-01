Většina migrantů je nelegálních, řekla v pořadu Na prahu změn Monika Pilloni

Monika Pilloni se o tom, že bude žít v Itálii, rozhodla ještě dřív, než začala chodit do školy. „Italština mě chytla již od malička, neučila jsem se ji ale ve škole, naučila jsem se ji sama. Motivací mi byla historie, která mě fascinovala a chtěla jsem všechna ta místa vidět,“ řekla v pořadu Pilloni, která v 19 letech odjela do Itálie na dovolenou, ke které si vzala ještě měsíc neplaceného volna, pak se vrátila, vydělala si nějaké peníze a jela zase zpátky. Až do té doby, než potkala svého dnes již bývalého manžela, Itala, se kterým se roku 1991 odstěhovala do Itálie.

V italské politice se začala angažovat jako česká občanka, italské občanství nemá, nikdy o něj nestála, a sama ho dokonce i odmítla. A jak se dostala k politice? „Byla jsem apolitický člověk, který pracuje, stará se o dítě, nekonfliktní člověk. První signály přišly v roce 2013, když jsem viděla, že najednou spousta lidí začala přicházet o práci. Začalo se hodně propouštět nebo zaměstnanci dostávali smlouvy na poloviční úvazek,“ a právě v té době se začala o politiku zajímat. „Tak jsem se podívala na politické strany a objevila jsem tenkrát Ligu Severu, která mi byla blízká,“ řekla v pořadu Na prahu změn.

V Lize Severu ji oslovil hlavně Matteo Salvini. „Když jsem se podívala na program, tak mi byl nejblíž, nejvíce se zastávali italského občana. Je to Itálie a je to správné, když se politika děje ve prospěch vlastních občanů. Sledovala jsem jen jeho projev, jakým způsobem se postavil před lidi a komunikoval s nimi. Všem bylo jasné, co říkal, žádná zvláštní slova, kterým by někdo nerozuměl. Opravdu lidem rozumí a všichni to z něj cítí. To je strašně důležité. On se nám rozdává. Vidět na živo jeho projev, to je nezapomenutelné,“ říká o Salvinim Pilloni, která se členkou strany stala v roce 2015.

Liga Severu je podle moderátora Stanislava Novotného v médiích nejvíce spojována s migrační politikou a hovoří se o ní spíše negativně. „Mainstream Ligu opravdu vykresluje jako populistickou, nacistickou, homofobní, xenofobní. Nicméně opak je pravdou. Nejsme ani žádná extrémní pravice, jsme středopravice, pokud se to dá takhle řadit. U nás není žádné fyzické násilí, žádné manifestace, na naše sjezdy chodí rodiny s malými dětmi. Liga je pro mě úplný opak toho, co mainstream šíří. My řešíme nelegální imigraci,“ řekla Pilloni.

Dále se také dostalo na téma, jakou má v oblasti migrace Liga strategii. Stanislav Novotný připomněl situaci s humanitárními loděmi, které zakotvily s migranty na Maltě. „Salvini vysvětloval, že právě tyto neziskovky, které jezdí za peníze, a ne kvůli tomu, že by měly starost o lidi, tak je využívají, jezdí pro ně, aby si vydělaly. Peníze, které dají za převoz, tak skončí v drogách a na nákup zbraní. Těm lidem se nepomáhá, oni jsou využíváni. Všechno je to zorganizované ještě daleko dále,“ varuje Monika Pilloni a dodává, že těch nelegálních migrantů je většina, legálních, kteří opravdu utíkají z války, je 5–6 procent. „Kdybychom přijali jenom ty legální, tak nebudeme mluvit o žádné migrační krizi. Stal se z toho organizovaný byznys. A kdyby se chtělo, tak se to už mohlo zastavit, jenomže ono se nechtělo, byly z toho obrovské peníze a vydělával na tom i stát,“ myslí si Pilloni.

Další zajímavostí, kterou Pilloni v pořadu prozradila, bylo, jak vypadá sjezd Ligy Severu. Na začátku se zpívá árie z Verdiho opery Nabucco „Va, pensiero“, ta se stala hymnou celé Ligy. „Vůbec jsem nepátrala po tom, kdy se Nabucco, Va, pensiero, začalo hrát a zpívat. Lidé se scházejí strašně rádi, vůbec to neberou jako povinnost. Berou to tak, že se uvidí se svými známými, co bydlí v jiných částech Itálie,“ říká Pilloni.

O Ligu Severu je v Itálii také velký zájem mezi mladými lidmi. „V tomhle je Liga také velmi úspěšná, má mladickou sekci, kde se mohou zapsat mladí od 13 do 30 let. Ti se pak učí zodpovědnosti a pomáhat lidem. Dělají se různé semináře, které jsou spojené třeba s letními tábory, nebo se vyhlásí procházky přírodou, kde se po cestě sbírá nepořádek. Chodí se pomáhat starším lidem. Akcí je mnoho, součástí je i vysvětlování, proč právě to Liga dělá a jak se to má dělat,“ uzavřela Pilloni.

autor: Barbora Richterová