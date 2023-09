Vezmeme si hypotéku a příští rok vyhrajeme v loterii. Výklad Lipovské, jak Stanjura dělá rozpočet

reklama

Hana Lipovská promluvila v on-line prostoru o strategických investicích. Poukázala na start stavby multifunkční haly v Brně. Výstavba má vyjít na 4 miliardy. Další dvě miliardy půjdou na její vybavení. Vše má být placeno z veřejných prostředků. Podobně velkou halou je O2 Arena v Praze. „Tu by nikoho nenapadlo považovat za strategickou stavbu. A přes všechny bolesti byla stavěna ze soukromých peněz,“ nabídla srovnání Lipovská. Limity pana premiéra o strategických investicích jsou dány multifunkční arénou v Brně,“ kroutila dál hlavou Lipovská.

Poté si vzala k ruce 4 základní výtky národní rozpočtové rady, kterých se podle odborníků dopouští nejedna vláda České republiky. Lhostejno, jestli jde o vládu Andreje Babiše (ANO), nebo o vládu Petra Fialy.

„Podle národní rozpočtové rady naše vlády nerespektují princip reálnosti rozpočtu zařazováním nejistých příjmů. Ve skutečnosti jde o to, že vláda Andreje Babiše řekne, my příští rok budeme mít vyšší příjmy, protože zavedeme digitální daň. Digitální daň se nezavede, ale v tom rozpočtu už to je. Nebo Fialova vláda počítá s penězi z modernizačního fondu. To je jako kdyby si rodina vzala jeden rok hypotéku, ale řekla, my se nezadlužíme, protože příští rok vyhrajeme v loterii,“ dala příklad Lipovská.

Druhou chybu prý české vlády dělají v tom, když do státního rozpočtu započítají daně z příjmů fyzických osob, ale nezohlední řadu daňových výjimek, které zapříčiní to, že do státního rozpočtu reálně připluje mnohem méně peněz.

Do třetice se formálně oddělí řada věcí od státního rozpočtu, např. výstavba silnic, takže formální státní dluh neroste, ale celkový veřejný dluh dál narůstá. „Proto se každý rozumný občan nedívá na státní rozpočet, ale na veřejný dluh,“ poznamenala Lipovská.

Posledním problémem podle ekonomky je, „jak si vlády přizpůsobují realitu podle své potřeby. Ale to známe a nemá smysl se tím zabývat,“ zaznělo od Lipovské.

