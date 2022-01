Viceprezidentka USA není na očích. Čeho se obávají „loutkovodiči“ Bidena? Novinář natvrdo

reklama

„Obavy o nástupu z progresivistické až dalo by se říct socialistické politiky se většinou potvrdily. Na druhou stranu, co se naštěstí nepotvrdilo, je ta typická, řekl bych, progresivistická snaha ovládnout úplně všechno mimo akademické prostředí. Ve sdělovacích prostředcích, médiích, vzrostla celá vlna nových prostředků, zejména rozhlasových a internetových, které se tvrdě proti levicové – nebo progresivistické politice – vymezují. A často si neberou vůbec žádné servítky, a co se týče prezidenta Bidena, tak už vůbec ne,“ zhodnotil situaci v USA Neumann.

Jako první hovořil o viceprezidentce USA Kamale Harrisové. O ní příliš ten uplynulý rok slyšet nebylo. „Myslím si, že ze začátku to bylo proto, že se demokraté nebo přesněji řečeno ti Bidenovi loutkovodiči... Joe Biden je vlastně jenom frontman celé skupiny politiků toho obamovského ražení, pravděpodobně s Obamou v čele, nebo jinými bývalými špičkovými byrokraty z Washingtonu z Obamovy vlády, kteří to v pozadí nějakým způsobem řídí. Oni ji nechtěli příliš vystavit jaksi veřejnému mínění, protože dodnes si nejsou jistí, že Joe Biden dokončí své prezidentské období. Dokonce v posledních dvou měsících i média, která jsou ovládaná většinou demokraty, začínají být velice kritická k Bidenovi, a dokonce i v těch médiích se objevují často otázky, jestli je dost kompetentní na to, aby zastával právě tu pozici nejmocnějšího muže na zeměkouli,“ dodal Neumann.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Zlomovým bodem podle něj byl útěk z Afghánistánu. „Na to jsou Američané docela citliví. Jenom na zahojení útěku ze Saigonu spotřebovala vlastně celou mentální sílu jedna generace Američanů. Tady to naštěstí nebylo tak strašlivé, protože počet padlých ve Vietnamu byl 55 tisíc, zatímco vlastně Afghánistán asi 2 600, ale stejně je to číslo zbytečně velké a hlavně úplně zbytečné. Takže to změnilo hodně vnímání americké zahraniční politiky, která jinak nikoho v Americe moc nezajímá, ale stalo se to vlastně takovým trnem v té Bidenově sebedůvěře a teď se to před několika dny odrazilo tím, že on naprosto nezvládl tiskovou konferenci vzhledem k Ukrajině a řekl věci, které si politik nemůže dovolit říct, a už vůbec ne na vnitřním americkém trhu,“ zmínil Neumann.

Bidenovi se podle jeho slov rozhodně nepovedlo sjednocení USA. „Jsou politicky rozděleny stejně, jako byly, možná ještě více. Není to rozdělení jen čistě po stranické linii, ale i vnitrostranické. A řekl bych, že demokratická strana je rozdělena ještě víc než ta republikánská. V té republikánské je taková ta skupina odpadlíků a těch je skutečně zanedbatelná menšina, zatímco v té demokratické straně se vyčlenilo to progresivní křídlo okolo Bernieho Sanderse. Těch frakcí je tam daleko víc,“ dodal Neumann.

Neumann následně hovořil také o nárůstu počtu chudých lidí a lidí vyčleněných ze společnosti. „Obrovská, rekordní kriminalita je výsledkem snahy převést bezpečnost obyvatel na čistě sociální problém, sebrat peníze policistům a dát je sociálním organizacím a neziskovkám,“ zmínil Neumann. A servítky si nebral ani v tom, když uvedl, že současná situace v Americe mu v něčem připomíná rok 1949 tady v Čechách.

