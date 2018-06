Vietnam je bezpečnostní riziko prvního řádu, říká Zaorálek

21.06.2018 12:40

Kritická slova na adresu Vietnamu zazněla na dnešním jednání sněmovního zahraničního výboru. Předseda výboru a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a stalo se z něj bezpečnostní riziko prvního řádu. Řekl to v debatě nad loňským hospodařením Ministerstva zahraničních věcí poté, co státní tajemník ministerstva Miloslav Stašek popisoval poslancům situaci s vydáváním víz do ČR v některých zemích. Stašek poznamenal, že špatná situace ve Vietnamu trvá. Podle něj je to téma na vyhrazenou debatu.