Virus nesnášenlivosti. Naslouchejme si, i když nesouhlasíme, vyzval Vondráček

Uplynulý rok podle jeho slov ukázal, jaký jsme národ, jaký jsme stát a jaký je každý z nás. „Dali jsme ze sebe více toho lepšího, pocítili jsme ale silně i to zlé a špatné,“ doplnil.

Zmínil lidi, kteří mohli žít nebýt epidemie, a jejich pozůstalé, jimž vyjádřil upřímnou soustrast. „Přes 11 tisíc zemřelých, to je jako kdyby zmizelo jedno celé okresní město. Myslím na vás všechny, na vaši ztrátu a vyslovuji vám soustrast. Myslím na všechny ty, kteří podlehli nemoci a chci jim věnovat tichou vzpomínku,“ doplnil.

Těchto velkých ztrát by si podle jeho slov měli být vědomi především i ti, kteří zpochybňují vakcinaci. „Vakcína pro některé přichází příliš pozdě, je to velmi smutná představa. Myslete na to, ti, kteří vakcinaci zpochybňujete, šíříte nepravdivé informace nebo jim nekriticky věříte,“ pokračoval předseda Poslanecké sněmovny.

V návaznosti na tato slova vyzval národ, aby se lidé nechali naočkovat. „Dejte se naočkovat, chraňte sebe i své okolí. Nic není důležitější, než přežit, vše ostatní jde napravit,“ apeloval na spoluobčany.

Jako další nejhorší věc, kterou s sebou covid přinesl, zmínil prohloubení rozdělení české společnosti. „Epidemie otevřela novou štěpící linii, ale zejména zdůraznila a obnažila ty staré, které už v našem národě dřímaly nebo se projevovaly dříve,“ uvedl.

Řada lidí si v časech epidemie hledala záminku, jak útočit na ty, které nemají rádi. „Někdo útočil na vládu, někdo na opozici, někdo na obyvatele metropole, někdo na regiony, někdo na politiky, někdo na novináře, někdo na konzervativce a liberály, soused na souseda, staří a mladí na sebe navzájem,“ poukázal.

Přiznal, že nečekal, že společnost bude rozhádanější a rozdělenější, než když do roku 2020 vstupovala; doufal, že nás společný nepřítel spojí. „Nečekal jsem to, vnímal jsem, že jsme s virem ve válce, že je to společný nepřítel, co nás všechny stmelí. Stal se často opak, to mě zaráží a vypovídá to o stavu naší společnosti. „Ukázalo se, jaký vliv na nás mají sociální sítě a online covidové zpravodajství. Jak podléháme a ztrácíme se v ohromném návalu strach budících informací,“ doplnil Vondráček.

Vyzval lidi, aby odolali tlaku a nepřispívali k této nesnášenlivosti. „Rozumím, že lidé jsou pod velkým stresem a mají obavy z epidemie a z budoucnosti. Prosím vás, zkuste odolávat tlaku a nepřispívat k další nesnášenlivosti. Prosím za všechny ty, kteří v průběhu epidemie ukázali statečnost, obětavost, nasazení pro druhé, ať už plnili pracovní povinnosti, pomáhali dobrovolně či udělali něco, co nemuseli. Nekažme jim to,“ dodal s tím, že všem těmto lidem velmi děkuje.

„Buďme národem tvořeným z velkých individualistů s různými názory, kteří se dokážou pohádat do krve, ale dokážou to překonat, když o něco jde. A ono opravdu jde o hodně,“ podotkl.

Přesto očekává, že další vlnu štěpení společnosti přinese volební kampaň. „Nejsem naivní, počítám s tím, že epidemie a nastávající volební kampaň přinesou další vlnu vzájemného osočování a nenávisti. Ke střetu mezi vládou a opozici se přidají rozbroje mezi těmí konzervativními a liberálními, mezi starými a mladými a mezi těmi, kteří chtějí uchovat společnost takovou, jaká je, a těmi, co jí chtějí od základu proměnit,“ pokračoval předseda dolní parlamentní komory.

Rád by, aby se podařilo udržet tyto střety pouze na politické rovině. „Netahejme si je domů, do práce, mezi sousedy. Nepřestávejme kvůli nim spolu mluvit,“ zdůraznil základní vzkaz a poselství svého projevu. „Více si naslouchejme, i když spolu třeba nesouhlasíme. Nezůstávejme uzavření ve svých sociálních bublinách. Bavme se s těmi, co mají jiný názor než my. Jinak vzniká, jak říká pan prezident, informační vakuum,“ upozornil.

Poukázal na USA jako odstrašující příklad. „Nedovolme, aby se vše končilo podobným extrémem jako ve Spojených státech, kdy po volbách mnozí začali používat termín hrozící občanská válka,“ zmínil.

Nezapomněl ani na ty, na které krize dopadla velmi tvrdě. „Zejména střední a malí podnikatelé se ocitli v těžké situaci. Jsou solí našeho hospodářství. Padnou-li oni, padne sociální systém. Jednota nám pomůže zvládnout nejen epidemii, ale obnovit ekonomiku,“ zdůraznil Vondráček.

Pomoci může vláda, ale něco pro to musí udělat i každý z nás: „Podporujme domácí menší a střední firmy, dejme vydělat živnostníkům, potřebují to, a my potřebujeme je,“ pravil.

Vzpomněl citát Winstona Churchilla, „zvládnuté potíže jsou vyhrané příležitosti“. „Pokud dokážeme v krizi udržet mezilidskou solidaritu a sounáležitost, vyjdeme z ní nakonec lépe, než jak jsme do ní vstupovali,“ řekl.

A doplnil: „Proti onemocnění covid-19 by nás mělo chránit očkování, proti viru nesnášenlivosti se musíme naočkovat sami, a to tím, že po masarykovsku sneseme názor jiného.“

Letošní rok by rád vyhlížel jako rok naděje. „Bude nás čekat obnova země po krizi. Letošní rok je a musí být rokem naděje na lepší buducnost,“ konstatoval.

V závěru svého novoročního projevu popřál spoluobčanům zdraví, úspěch, štěstí a také optimismus v podobě přesvědčení, že se můžeme spolehnout jeden na druhého. Že se v těžké zkoušce projeví to dobré v nás. A i když nás rozděluji názory, tak nás spojují hodnoty.

„Ty nejvyšší hodnoty jsou lidskost a láska k bližnímu. Zkusme mít rádi své sousedy, lidi, které potkáváme. Zkusme respektovat i své nepřátele, nikdy nevíme, koho z nich budeme potřebovat. Přeji vám štěstí na lidi, kteří se k vám neotočí zády a v těžké chvíli vám pomohou,“ popřál Vondráček všem dobrý rok 2021.

