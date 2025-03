Petr Fiala, český premiér, se podle novináře a komentátora Petra Holce rozhodl postavit do čela podpory Ukrajiny a jejího prezidenta Volodymyra Zelenského, aby do nadcházejících voleb vystupoval jako „premiér války“. Holec však tuto strategii hodnotí s notnou dávkou sarkasmu: „Doma v Česku je Petr Fiala premiérem ekonomické neprosperity, návratu totality a historického zchudnutí lidí. Proto si řekl, že do voleb půjde jako premiér války na Ukrajině. A udělá všechno pro to, aby mu vydržela aspoň do podzimu.“

Podle Holce je však tato hra nebezpečná, a to nejen pro Česko, ale pro celou Evropu. Zelenskyj, který byl nedávno „vyhozen z Bílého domu“, se podle něj choval jako „spratek v teplákách z Východu“. Holec sarkasticky dodává: „Navíc spratek, jenž svým drzým a stále nevyzpytatelnějším chováním nejvíc zradil svou vlastní zemi.“ A právě tento postoj ukrajinského prezidenta vůči USA, klíčovému spojenci, považuje Holec za fatální chybu.

„Jestli totiž Ukrajina potřebuje něčí pomoc, pak právě USA,“ píše Holec na serveru Gazetisto a zároveň kritizuje Zelenského přístup: „Zelenskyj se ale v Bílém domě choval, jako by on přijel spasit Ameriku – a ne naopak.“ Podle něj ukrajinský prezident nepochopil, že „jestli něco impulzivní a narcistní Trump fakt nesnáší, tak to, když se vedle něj někdo zkouší chovat podobně jako on“.

Česká reakce na tuto situaci je podle Holce stejně absurdní jako Zelenského chování. „Vláda, její média i pošahaní ‚ultras‘ rozjeli hysterickou antitrumpiádu, jako by si neuvědomili, že tím nejvíc ohrožují svou vlastní zemi,“ píše Holec. Varuje, že Trump je schopen stáhnout USA z NATO, což by pro Česko znamenalo katastrofu. „Bez vojenské i ekonomické moci USA je NATO jen Pionýr,“ glosuje Holec a dodává: „A to pro zemi jako Česko – a hlavně s naší historií – není nejlepší garance kolektivní obrany.“

Holec oceňuje pragmatismus šéfa NATO Marka Rutteho, který se podle něj postavil na stranu Trumpa. „Nehledejme v teflonovém Markovi nějaké fialovské ‚hodnoty‘, v jeho tváři je nenajdeme. Je to prostě ryzí pragmatismus a realismus a díkybohu za to,“ píše s ironií. Naopak Fialovu politiku hodnotí jako nebezpečnou: „Nic totiž nedláždí cestu do pekla tak jako fialovské hodnoty.“

Fialova podpora Zelenského a jeho postoj proti Trumpovi jsou podle Holce riskantní hrou. „Fiala se teď hrdě v Londýně postavil za Zelenského. A s ním i do čela truc Trumpa, tedy proti USA,“ myslí si Holec.

Dále ve svém komentáři na serveru Gazetisto Petr Holec rozebírá Andreje Babiše a Petra Fialu a komu česká média nahrávají. A kdo z nich je větší bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Popisuje i kroky předsedkyně Evropské komise, která prohlásila, že Evropská unie se musí silně vyzbrojit, a připomíná její činnost v ministerském křesle německého ministerstva obrany.

