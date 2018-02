Vláda se pokusí urychleně změnit zákon, pochvalují si protestující taxikáři

Vláda se pokusí ve Sněmovně zrychleně prosadit změny zákona, aby odstranila rozdíly mezi podnikáním taxikářů a provozovatelů alternativních služeb, kteří podle řidičů taxi nedodržují předpisy. Novinářům to po jednání na úřadu vlády řekla místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Taxikáři se odpoledne teprve poradí, zda budou v pokusech o zpomalení pražské dopravy pokračovat i dnes, podle Venclové by však dnešní jednání s vládou mohlo být důvodem, proč s dalšími protesty zatím vyčkat.

Jednání s ministry podle Venclové mělo dobrý průběh. „Premiér si mě poslechl, byl občas i překvapený, co říkáme, jak se to zamotalo a jestli se to dá rozmotat,“ uvedla Venclová. Argumenty taxikářů podle ní nakonec akceptoval i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který ráno kritizoval protesty a uvedl, že jimi řidiči škodí jen sami sobě, připomněla ČTK.

Ťok chce prostřednictvím poslaneckého návrhu upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen taxikářům s licencí. Uber a podobné služby by to podle něj zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi. Venclová uvedla, že podle dohody se zákon ve Sněmovně ve zrychleném řízení pokusí protlačit poslanec Patrik Nacher (za ANO). „Premiér, zdá se, pochopil, že je nám křivděno a že si nevymýšlíme, že je to pravda,“ uvedla.

Vláda by podle ní měla také vydat prohlášení určené společnostem Uber či Taxify, aby dodržovaly zákony. „Myslím, že to je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu,“ konstatovala. Doufá, že se uvedené společnosti zachovají gentlemansky a buď se stáhnou z trhu, nebo se začnou chovat tak, aby zákonům vyhověly.

Řidiči se mají dnes odpoledne sejít na pražském Strahově. O tom, zda budou znovu pomalou jízdou narušovat dopravu v hlavním městě, se teprve poradí. „Jestli bude protest pokračovat, to si netroufám říct. Nicméně myslím, že jsme se někam posunuli, že by to nemělo úplně smysl. Myslím, že by to (jednání) mohl být důvod k tomu (s dalšími protesty) vyčkat,“ uvedla.

autor: mp