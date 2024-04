Vláda si přeje co největší inflaci, napadl Fialu v ČT Václav Klaus

reklama

Do pořadu 90‘ České televize zavítali čtyři ekonomové – ekonom Miroslav Zámečník, ekonomka Jana Matesová, bývalý prezident Václav Klaus a rektor VŠE Petr Dvořák. A spustila se diskuse.

Podle Klause jsme se ocitli v chronických problémech. „Je to chronický fenomén, který nás prostě postihl a s kterým, chceme-li vůbec v budoucnu nějak obstát, budeme muset něco dělat,“ řekl na úvod. Ale pokračoval dál. Zmínil, že je v šoku z toho, že věcem nerozumí nejen vláda, ale ani další odpovědní, kteří by měli skutečně vědět, co se má s nastalou věcí dělat. „Jsem otřesen tím, že dnešní vláda to vůbec nechápe, že to vůbec nechápe NERV,“ zmínil Klaus Národní ekonomickou radu vlády. NERV je odborný poradní orgán vlády České republiky pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.

Jako spásu vidí Václav Klaus návrat ke skutečným pravicovým hodnotám politiky. Zmenšit maximálně stát a dát prostor volnému trhu, aby ekonomiku země, a tedy i ekonomickou situaci občanů, aby volný trh spravil sám. „Jsem přesvědčen, že je potřeba se probudit a vrátit se zase zpátky, kde jsme kdysi začínali. Prostě potlačit všemi silami stát a nechat trh, aby fungoval,“ řekl v České televizi bývalý prezident.

Podle Klause je stát zmrzačený, celý systém je potlačený. A opatření, která zavádí vláda Petra Fialy a která navrhuje NERV, jsou naprosto nedostatečná. „Nestačí hospodářsko-politické opatření, je potřeba říznout hlouběji a zejména je třeba zásadně vychýlit vztah stát versus jednotlivec v lidské rovině a stát versus podniková sféra versus trh v rovině ekonomické,“ míní Klaus.

Ekonomka Jana Matesová s Václavem Klausem v zásadě souhlasila. Velký problém vidí v tom, že lidé se stali na státu příliš závislí. A jako příklad uvedla poplatek 30 korun u lékaře. „Lidem nestálo za to platit třicet korun za návštěvu lékaře,“ řekla Matesová s poukazem na to, že přesto lidé nezměnili svůj životní styl, nestarali se o své zdraví. Že se o to má starat stát. A i těch 30 korun za vyšetření bylo všem moc. „Ten návyk, že stát musí zajistit všechno, to dosáhlo dost obludných rozměrů,“ odfrkla si Matesová do kamer České televize.

Ekonom Miroslav Zámečník ekonomickou situaci našeho státu také nevidí růžově. Máme ještě možnost dohnat západní země? „Ten stav je dlouhodobě smutný. Česko, aby dohnalo vyspělé země, by mělo růst rozhodně víc než nějakých 1,5 %,“ řekl chmurně Zámečník. Ale jistou naději vidí. Západní ekonomiky můžeme začít dohánět, když ty začnou citelně chudnout. „Nedoženeme bohaté země nikdy, pokud se nestane, že začnou chudnout,“ řekl s nádechem sarkasmu Zámečník.

A na přetřes přišla i inflace, která za poslední dva roky výrazně potrápila nejen státní kasu, ale hlavně rozpočty firem a domácností. Všem rostly ceny všeho. Nyní inflace klesla na 2 %. Ale i tady Václav Klaus pozvedl varovně prst. „Tady celá řada faktorů proinflačně působí a působit bude. A že bychom si měli oddechnout a otevřít šampaňské, že už máme za sebou inflaci jako obrovský chaotizátor naší ekonomiky, tak to mám strach, že bohužel ne,“ řekl pesimisticky exprezident Klaus.

Přesto si oddechnul, že jsme se inflace atakující 20 procentních bodů zbavili. „Ale díkybohu, že poslední dva až tři měsíce je inflace kolem dvou procent, to je určitě dobrý výsledek,“ pochvaloval si Klaus. Ale hned dodal, že Fialova vláda na tom nenese špetku zásluh. „Vláda to vůbec neudělala. Jestli to někdo udělal, tak to udělala centrální banka svým radikálním zvýšením úrokových sazeb,“ přiznal zásluhy České národní bance Václav Klaus. Fialova vláda se podle něho chová nadále velmi proinflačně. „Vláda si vesele lije peníze do ekonomiky, protože si přeje, aby byla inflace co největší,“ okomentoval Václav Klaus činnost Zbyňka Stanjury na postu ministra financí.

Exprezidentovi přizvukoval Miroslav Zámečník. Ten se pozastavil nad odolností české ekonomiky. Podle něj stačí, aby se zvedla inflace o půl procentního bodu a česká ekonomika už začne funět námahou. Což naznačuje, že je chybně nastavený celý systém české ekonomiky. „Máme tady ekonomiku, která se zadýchává při nějakých 2,5 % inflace ročně, což je důkaz toho, že je prostě něco špatně v českém systému,“ míní Zámečník a dodává, že to není inflace vnucená ze zahraničí, ale naše vlastní inflace.

Poukázal i na český pracovní trh, který je podle něho v chronickém napětí. „Máme trh práce, který je už vlastně chronicky ve stavu napětí,“ zkonstatoval. Pak se obrátil ke covidovým úsporám, kdy lidé s tušením katastrofy odkládali peníze do prasátka a tak je ekonomika země v naději, že Češi peníze pustí do oběhu. Ale i to by mělo své následky. „Máme ohromný objem úspor, které se natvořily za covidu a nebyly utraceny. Představují potenciální inflační ohnisko za předpokladu, že Češi změní názor a chuť utrácet a budou to pouštět volně,“ děsí se Zámečník okamžiku, kdy si obyvatelé Česka začnou vyhazovat z kopýtka.

