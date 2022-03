Vláda si sama podřezává větev. Nesmí se divit, že tolik lidí protestuje, říká komentátor Jelínek

Špatná komunikace a chaotičnost zůstala, i když se vyměnila vláda. Politolog Lukáš Jelínek vyčetl koaličním politikům to, co sami z opozičních lavic před rokem kritizovali. Jejich praktické výkony zůstávají za očekáváním a o mnohých krocích se veřejnost dozvídá na poslední chvíli. Podle Jelínka si vláda sama podřezává větev, protože dostatečně nereaguje na zdražování a na energetickou krizi.

Vcelku pozitivně zhodnotil Jelínek návštěvu českého premiéra Petra Fialy v Kyjevě.

„Je to cesta premiéra země, která má k Ukrajině blízko, která má srovnatelnou historickou zkušenost a cítí odpovědnost za to, co se bude dít na východním konci Evropy, na východním křídle Evropské unie. Myslím, že to byl tah, který může přinejmenším pověsti České republiky v Evropě jen prospět,“ shrnul Lukáš Jelínek.

Nedomnívá se však, že by se jednalo o PR premiéra před prezidentskými volbami, jak se spekuluje.

„Koneckonců Petr Fiala není typ politika, který by tímto způsobem pracoval na svém mediálním obrazu. A v současnosti má mnohem větší starosti, než vytvářet mediální obraz nebo PR. To, že se mu to hodí do politického života, je jasné. Zaznamenal jsem spekulace, jestli by nemohl kandidovat na Hrad, ale neslyšel jsem takovou poptávku od reálných politických aktérů, třeba od Občanské demokratické strany. A hodně by mě překvapilo, kdyby mířil tímto směrem. Má spoustu rozdělané práce, je premiérem teprve čtvrt roku a nemyslím, že takové přesedlání a přeskakování by mu voliči tolerovali,“ uvedl.

Žádný z tří premiérů (český, polský a slovinský) podle Jelínka mandát od Evropské unie nebo Severoatlantické aliance pro cestu na Ukrajinu nepotřebovali. Situaci by to prý mohlo ještě zhoršit.

„Na žádném mandátu nezáleží. Kdyby měli mandát NATO, mohlo by to vývoji situace i uškodit. Ale neusilovali ani o mandát Evropské unie, jednalo se o cestu premiérů tří suverénních zemí. Je podstatné, že Česká republika, Polsko a Slovinsko ukázaly, že nejsou černým pasažérem Evropské unie, nejsou jen potížisty, kteří na všechno říkají ne, ale že jsou zeměmi připravenými převzít odpovědnost a že konají v tak závažné věci, jakou je válka na Ukrajině. Tam se ukázalo, že ani Česká republika nemusí být kritikem ostatních v rámci Evropské unie za všech okolností a sama je schopna přiložit ruku k dílu,“ zhodnotil politolog Jelínek.

Příležitost ukázat, že Česko je schopné

Intenzivní pomoc českého státu i Čechů je dle jeho názoru logická. „Ukrajinský národ je nám blízký, máme podobnou nebo společnou minulost a navíc jde o zemi, která leží blízko. Takže se nemůžeme nezajímat, co se s tamním obyvatelstvem děje. A pokud se mohlo říkat, že nestojíme o uprchlíky z Blízkého východu či z Afriky, kteří jsou nám civilizačně vzdálení, tady je příležitost ukázat, že jsme schopní se postarat, a to také děláme. Tento postup České republiky je jediný možný,“ sdělil Jelínek.

To, jak si český premiér vede v krizi stoupajících cen a inflace, nedaleké války a přílivu uprchlíků, rozdělil politolog na dvě části.

„Za prvé, Petr Fiala se snaží dělat gesta, hlásit se k symbolům a pronášet věty, které působí dojmem, jak má situaci pod kontrolou a jak odpovědně jeho vláda řídí zemi – a tomu mediálním obrazu výrazně pomohla právě cesta do Kyjeva. Ale na druhou stranu zůstávají praktické výkony za mnohým očekáváním. Jestli někdo očekával, že na rozdíl od Babišovy vlády – které se vytýkalo, jak špatně komunikuje a je chaotická – bude současná vláda komunikovat efektivněji a že ve vládnutí nebude chaos, musel být zklamaný. Problémem vlády je málomluvnost. Spousty rozhodnutí a kroků se dozvídáme na poslední chvíli a neprocházejí veřejnou debatou,“ tvrdí Lukáš Jelínek.

Fotogalerie: - Uprchlíci z kongresového centra

Jako druhý problém, na který si vláda zadělává, označil ražení myšlenky likvidace rozpočtových schodků a minimálního zásahu státu i v situaci, kdy je vidět, že peníze ze státního rozpočtu jsou potřeba. „A je potřeba stát posílit, a vidět celou situaci, ve které se nacházíme. Myslím, že před tím Fiala s ministry zavírá oči, a to se jim může z hlediska voličského a občanského chování časem vymstít,“ varuje.

Jelínek: Preference vládní koalice půjdou dolů

Na otázku, zda mohou mít tedy čeští voliči pocit, že za aktivitou jiných vlád v krizi ta česká zaostává, odvětil kladně. Nedokáže prý zhodnotit, nakolik jsou například kroky Maďarska či Polska správné a efektivní, ale tamní politici se alespoň snaží nějak reagovat. „Fialova vláda má tendenci čekat a problémy vysedět, a to není to, co voliči očekávali. Očekávali, že politici se budou snažit udržet i životní úroveň českých občanů na snesitelné úrovni, ačkoliv dopady války na Ukrajině mohou být ohromné. A tady vláda ukazuje naprostou neochotu tímto směrem uvažovat,“ řekl Lukáš Jelínek.

Nedá se přitom ani hodnotit úspěšnost z volebních průzkumů, protože většina z nich byla tvořena ještě před začátkem války na Ukrajině a před zásadním zdražováním. Nic zásadního se z nich zatím vyčíst nedá, změny u voličů se projeví až v dalších týdnech a měsících. Právě zde pak voliči zohlední jak premiérovu cestu na Ukrajinu, tak vládní nečinnost v sociálních opatřeních. „Tam půjdou preference vládní koalice v dlouhodobém horizontu výrazně dolů. Mohu se mýlit, zatím ještě panuje jistá euforie a vláda se může cítit být jistá v kramflecích, ale to se začne v nejbližších týdnech a měsících lámat,“ sdělil politolog.

Vláda si podřezává větev

Podle Jelínka dělá parlamentní opozice s ohledem na ukrajinskou krizi, co může. Nyní vyčkává, jak se budou vytvářet nálady ve společnosti.

„Není náhoda, že Tomio Okamura vystupuje mnohem méně než v předchozích měsících a že za SPD mluví jiní politici. Okamura se chce připravit na okamžik, kdy vystoupí ze stínu. Bude pracovat s nejrůznějšími argumenty ze sociálních sítí a bude vést vládní kritiku z nacionálních pozic. Stejně jako Babiš a hnutí ANO se budou držet osvědčené parkety a poukazovat, jak vláda nepomáhá v sociální oblasti,“ poznamenal Jelínek. Úsilí opozice prý přebíjí ukrajinské téma a Babišovi navíc komplikuje vystupování jeho zdravotní stav. Nahánět voliče opozici tak budou především vládní politici a jejich výkony.

Jelínek dále sdělil, že stále častěji bude znít argument, že vláda dostatečně nemyslí na české občany. A to nejen od opozičních politiků, ale i od nejrůznějších sdružení, odborů či voličů. „Tento trend bude sílit až do doby, než se vláda začne chovat zodpovědněji. Vláda si sama podřezává větev tím, že nedostatečně reaguje na problémy, které souvisí s energetickou krizí, se zdražováním a podobně,“ vysvětlil.

Na špatnou komunikaci a vysvětlování důvodů by si podle Jelínka měl dát pozor, kromě vlády, i ministr vnitra Vít Rakušan. Příkladem je zablokování některých serverů se zdůvodněním, že se jedná o ohrožení národní bezpečnosti.

„V této věci vláda velmi špatně komunikuje s lidmi a špatně vysvětluje, že něco jiného je mít jiný názor, a něco jiného je hlásat myšlenky, které podněcují nebo schvalují násilí. Když se debata zvrhne na to, zda blokovat weby nebo stíhat na internetu lidi, kteří schvalují vpád na Ukrajinu, pak je debata velmi plochá a pro občany nepochopitelná. Měl by vystoupit premiér nebo někdo z klíčových politiků a vysvětlit, jak vypadá propagandistická válka a jak vypadá zneužívání informací při válečném konfliktu. A v tuto chvíli to není otázka domácího sporu, ale ochrany národních a bezpečnostních zájmů České republiky. Jestliže to nikdo lidem nevysvětlil, pak se vláda nesmí divit, že tolik lidí protestuje – ať zleva, nebo zprava,“ upozorňuje Lukáš Jelínek s tím, že ani uvnitř ODS nepanuje na věc konsenzuální pohled.

Fiala tedy stojí v čele vlády, která z nějakých důvodů svobodu slova reguluje, a na druhé straně europoslanci ODS odmítli postup Evropské komise, jak silněji bojovat proti dezinformacím z obav, že by mohlo dojít k potlačování politických názorů. „Tato nekonzistentnost jim neprospívá a určitě se jim vrátí. Voliči budou srovnávat, jestli se vláda chová podle stejného metru i v případě jiných válek a jiných situací podobných Ukrajině,“ dodal politolog.

