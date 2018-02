Vládní sportovní zmocněnec Hnilička: Nás se jako dětí nikdo na nic neptal, dneska rodiče vyžadují svá práva

Bývalý olympijský vítěz z Nagana Milan Hnilička nastupuje od března na Úřad vlády a bude novým vládním zmocněncem pro sport. Jeho úkolem bude zprůhlednění dotací a dostat do sportu více peněz. Jak to chce udělat a jak jako generální vládní manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička (nestr. za ANO) prožíval cestu českých hokejistů olympijským turnajem, prozradil v Interview na ČT24.

Hned na začátek rozhovoru uvedl, že z olympijských her v hokeji letos odjížděl s velmi smíšenými pocity. „Jako generální manažer hokejového nároďáku jsem byl trochu zklamaný. Byli jsme velmi blízko k medaili, na kterou jsem cítil, že můžeme dosáhnout,“ uvedl a dodal, že pokud má výpravu zhodnotit celkově, mohly by se tyto olympijské hry nazvat úspěšnými i díky Ester Ledecké, to je prý srovnatelné jako úspěch hokejistů v Naganu.

Medaili nemáme v rámci olympijských her v hokeji od roku 2012. Premiér v demisi Andrej Babiš v červnu 2017 v MF Dnes prohlásil, že je to důsledek toho, že nemáme stadiony, trenéry, peníze a potřebujeme je tam „narvat“. „Je pravda, že když byl úspěch v Naganu, byla hlavně jiná nálada ve společnosti. Všichni jsme víc sportovali, chodili jsme si hrát i před barák, dnes je to zase trochu jinak,“ míní Hnilička, podle kterého je to hlavně o systému a o tom, zda se jim povede zatraktivnit tělocvik, tak aby děti sport začal bavit.

Dále je podle Hniličky potřeba podívat se i do samotných klubů, jak jsou děti vedeny. „Možná je moc brzy specializujeme, to totiž často děláme,“ dodal. Proč se Hniličkově generaci podařil takový úspěch v Naganu, když ve sportu tehdy příliš peněz taky nebylo, si vysvětluje tím, že pohybová gramotnost dětí byla úplně někde jinde. „Proto se rád bavím o tom tělocviku, právě tam totiž vše začíná. Učitelky prvního stupně se bojí s dětmi udělat i kotrmelec, protože najednou mají rodiče o své děti větší strach a vyžadují svá práva, dřív se nás nikdo na nic neptal a sportovali jsme,“ dodal.

Bude chtít prý spolupracovat i s ministerstvem školství a tělovýchovy na tom, aby se změnily osnovy. „Chtěli bychom tělocvikářům uvolnit ruce, máme informace, že je mají svázané a bojí se, aby se dětem něco nestalo a rodiče to neřešili soudně. Chceme, aby tělocvik začal být zábavou,“ řekl Hnilička a dodal, že je proto potřeba podívat se na legislativu, jestli lze najít cestu, jak tělocvikářům v tomto směru pomoct. „Nebo přesvědčit rodiče, že sport je prevence, aby se děti hýbaly, netloustly, nemusejí být hned profesionální sportovci,“ uvedl.

Jak se stalo, že hokejistu svedla politika, prý Hnilička sám přesně neví, nikdy s tím prý nepočítal, změnilo se to ale v době, kdy se po své aktivní kariéře zapojil do svazové struktury. „Chtěl jsem začít pracovat na rozvoji a zajímalo mě, jak jsou dnes vedené hokejové děti, protože u nich vidím potenciál, aby se hokej začal posouvat dopředu,“ řekl a zmínil, že právě v tuto dobu zjistil, jak moc vratké je financování trenérů mládeže. „Vedl jsem program, který byl úspěšný, a neměl zajištěné financování dopředu,“ dodal s tím, že bylo těžké sledovat, jak se takový program rozvíjí s tím, že za rok na něj nebudou už peníze.

Bývalý hokejista také prozradil, že do politiky šel i proto, že mu začalo vadit více věcí. „Vadí mi velmi pozice sportu v Česku. Sport je fenomén a my zde nemáme lepší odvětví, které by nás ve světě více proslavovalo, přesto zde nemáme institucionální postavení, jaké by si sport zasluhoval,“ sdělil. Přesto, že politické ambice nikdy neměl, rozhodl se prý zabojovat o to, aby se pozice sportu změnila.

Jsou tu ale i tací, kteří vnímají sport jako zálibu a jsou přesvědčení o tom, že sportovci by si jej měli financovat sami. „Také na to pohlížím jako na koníček a procento populace, která se tím dokáže živit, je mizivé. Já chci ale nastavit určitou kulturu sportu, aby lidé sportovali, protože to utváří parádní charaktery,“ upřesnil Hnilička, podle kterého se hlavně v kolektivních sportech mohou děti asociovat.

I přesto, že Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, mu prý Hnilička věří, jinak by s ním prý nepracoval. „Věřím, že hraje fair play. Funkce vládního zmocněnce vznikla naší vzájemnou komunikací, chodil jsem za ním s různými návrhy a verzemi, které by mohly být vhodné,“ uvedl. Dále také dodal, že jim jde především o vytvoření agentury pro sport, která bude mít samostatnou rozpočtovou kapitolu, své personální obsazení a legislativu. „Chceme se čistě věnovat programům a komunikaci se sportovním děním a její jediný zájem bude pouze sport,“ upřesnil.

Tato současná vláda je ale v demisi. Agentura by prý měla na Úřadu vlády fungovat, i když by přišla nová vláda, která může být koaliční. „Mám to od Babiše slíbené, že bude fungovat, a je to i ve vládním prohlášení,“ uzavřel.

autor: nab