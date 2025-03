Vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny: To nehezké teprve přijde

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný se vyjádřil k výsledkům nedělního summitu v Londýně, kde se jednalo o další podpoře pro Ukrajinu. Podle jeho slov měla schůzka mimořádně praktický charakter. „Byla to nejpraktičtější takováto schůzka za velmi dlouhou dobu. Každý už tam říkal, čím konkrétně přispěje a co dá na stůl, v našem případě peníze a zbraně, aby se posílila bezpečnost Evropy,“ uvedl Kopečný v pořadu Interview ČT24.

Koalice ochotných: Nový model bezpečnosti Evropy

„Protože se už bohužel nemůžeme bavit o bezpečnosti Evropy, která by měla nějakého velkého garanta, jako tomu bylo posledních osmdesát let v podobě Spojených států. Nemůžeme se bavit o bezpečnosti Evropy, která by byla garantovaná ze strany Evropské unie jakožto platformy. Bavíme se o koalici ochotných, a máme tu lídry, ať už ze strany Evropské komise nebo konkrétních států, které mají armády, zbrojní průmysl, které dokážou dát dohromady odstrašující sílu, která zabrání útoku Ruska na Evropu, na evropské státy, ale pomůže i Ukrajině, aby vydržela v tom svém boji,“ pokračoval vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny.

Nedělní summit v Londýně, jehož se účastnili klíčoví evropští lídři, měl za cíl koordinovat další kroky v podpoře Ukrajiny, a to jak vojensky, tak finančně. Setkání se zúčastnili například britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz, italská premiérka Giorgia Meloniová, český premiér Petr Fiala a další státníci.

Ze summitu v Londýně vzešly čtyři zásadní body, na nichž se účastníci shodli: pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny. Zesílit ekonomický tlak na Rusko. Ukrajina musí být součástí všech mírových rozhovorů. A zmíněný vznik „koalice ochotných“ pro obranu Ukrajiny i Evropy.

Jak rychle tohle podle Kopečného válku ukončí? „Tohle válku neukončí. Tohle dokáže udržet mír. To, co dělají Spojené státy nyní, nás k tomu dovede. To je to, co je pro nás velmi těžké přijmout. Nejenom to emocionální odpojení, že Spojené státy nezajímá osud Evropy. Že tou Evropou Trumpova administrativa pohrdá. V momentě, kdy Američané dosáhnou svého cíle, to znamená mír a tečka. Není to spravedlivý mír pro Ukrajinu a bezpečný mír pro Evropu. Když to Američané dodají na stůl, tak už dávají ruce pryč a řeknou... vyřešte si to sami,“ uvedl.

„Body, které se řešily v Londýně, vnímám primárně tak, že mají za cíl udržet mír – v momentě, kdy bude příměří nastaveno,“ shrnul k výsledkům včerejšího summitu o budoucnosti Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Situace se komplikuje i uvnitř samotné americké společnosti, kde už není jednoznačná podpora ukrajinské strany. „Téměř polovina Američanů nestojí za Ukrajinou. Nestojí za nikým,“ zmínil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný s odkazem na průzkumy veřejného mínění.

Kreml se směje, ale Evropa jde správnou cestou

Podle Tomáše Kopečného současný vývoj v zahraniční politice Spojených států hraje do karet ruským zájmům a Moskva není otřesena závěry londýnského summitu. „Rozhodně se v Kremlu poslední týdny smějí a radují. Spojené státy teď rozhodně následují zahraniční politiku. Plně v souladu s těmi jejími. Rozhodně se nezaleknou toho výstupu z londýnského summitu. Tomu se možná pousmějí. Protože se bavíme o střednědobém horizontu. Ale je to správná cesta,“ věří, že strategie, kterou Evropa nastavila, je správná.

Podle Tomáše Kopečného se s formováním tzv. koalice ochotných jasně vymezují i státy, které se nechtějí aktivně podílet na podpoře Ukrajiny a na posilování evropské bezpečnosti. „Z principu tu nebudou alespoň ti černí pasažéři, ti neochotní si budou dělat, co chtějí,“ poukázal na Slovensko či Maďarsko.

Nezvládnutá eskalace emocí: Kopečný odmítá kritiku Zelenského i Trumpa

Setkání v Oválné pracovně Bílého domu, které se odehrálo v pátek, vzbudilo řadu emocí a spekulací o budoucnosti americko-ukrajinských vztahů. Vyostřenou rétoriku na obou stranách Kopečný nepovažuje za dobře zvládnutou situaci. „Bylo to na obou stranách nezvládnuté. Ani jedna strana nezískala to, s čím tam šla,“ řekl k jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským.

Setkání popsal tak, že ukrajinská delegace se účastnila schůzky na vlastní žádost s cílem získat jasné ujištění o obraně Ukrajiny. Naproti tomu Američané chtěli řešit pouze byznys a nebyli ochotni dávat bezpečnostní záruky. „To, co se stalo, bylo, že tam přijela delegace na vlastní žádost, ukrajinská. Američané chtěli řešit jenom byznys. Ukrajinci je chtěli posunout k tomu, aby jim řekli, že je budou bránit, ale Američané je bránit nechtějí,“ řekl.

Setkání mělo být podle jeho slov prvním krokem k hlubšímu americkému zapojení do ukrajinské obrany, ale tento pokus selhal. Nevěří však, že by šlo o fatální neúspěch: „Celý program byl krásně připraven. To byl první krok zaangažování Spojených států do toho, aby byli Ukrajině blíž. Selhalo to, věřím, že ne fatálně,“ uvedl Kopečný, který zároveň varoval, že v následujících týdnech můžeme očekávat několik dalších nehezkých kroků v konkrétních zahraničněpolitických krocích Spojených států vůči Ukrajině.

