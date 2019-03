Vodečka, pívo, víno, rumíček, stříček, koktejly… Šéf Sněmovny Vondráček a další svědectví, které jiní novináři radši nevydají

Anketa Dostane se TOP 09 do příští Poslanecké sněmovny? Ať už sama, či v rámci předvolebního spojenectví? Dostane 6% Nedostane 94% hlasovalo: 6767 lidí

Vzhledem k tomu, že tento zdroj nebyl jediným, kdo nám některé ze zahraničních výprav šéfa Sněmovny popsal, získaly ParlamentníListy.cz poměrně jasné kontury toho, jak ony návštěvy probíhají. Začněme novináři. Na zahraniční cesty obvykle jezdí jenom ti, kteří jsou prý prověření a hodní. A to jak v případě Radka Vondráčka, tak i dalších členů vlády, premiéra Babiše nevyjímaje. „Do kontaktu s poradci premiéra jsem nepřicházel, ale princip je vždy stejný. Vyjede se seznam článků, což už stejně každý ví, novinám se nabídne cesta a jede se. Nezažil jsem, že by někdo z novinářů, kteří cestují s delegacemi, napsal negativní informace,“ uvedl náš zdroj.

Tento postup potvrdil i jeden z ministrů kabinetu, který se cest taktéž účastnil.

Psali jsme: „Ožralej jak doga, sotva trefil do dveří. A ty věci, co vyřvával…“ Šéf Poslanecké sněmovny Vondráček, jak ho nemůžete znát. A to je teprve začátek, pane předsedo

Pak jsou tu hosté: obvykle byznysmeni nebo jim blízcí, případně zástupci organizací či státních institucí.

„Už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale sekretariát dá normálně návrh hostů, kteří by mohli jet, a pak se koná obvyklý proces schválení nebo neschválení. U některých států se to přímo vybízí: Čína, USA, Izrael, arabské země, tam je ta pečlivost vysoká, ale na straně druhé, kdo se s Radkem Vondráčkem ukázal loni ve Spojených arabských emirátech, ví, jak to tam všechno přetékalo přepychem,“ dodal náš zdroj.

Z oficiální cesty v Dubaji (Facebook předsedy Vondráčka)

No a konečně je tu obvyklé dělení mezi oficiální a neoficiální částí programu. V případě členů delegace z řad politiků je hrazeno prakticky vše: cesta, ubytování, jídlo, pití, doprava, ochranka, prostě vše. To ovšem není výjimka a netýká se pouze předsedy Vondráčka. Podobný servis si v minulosti užíval často hlučný premiér Topolánek, exministr financí Kalousek, jeho kolegyně Parkanová, zástupci ODS a Věcí veřejných a desítky dalších.

Naši redakci zajímaly zejména dvě věci: zdali se na zahraničních cestách pije, opíjí a zdali je chování přítomných důstojné. „Ano, tak určitě. Pije se, opíjí, důstojné to chování je i není, snad každý se někdy zleje, co na tom je?“ uvedl náš zdroj, který se akcí, což chceme zdůraznit, také účastnil.

„Co se pije? Všechno. Jako to bylo ve Švejkovi: rum, kontušovka, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková. V tomhle případě šlo o vína, asi i vodečku, rumík, koktejly, pívečka a další. Prostě normální. A že se někdo opil? To nebyl jen Radek Vondráček, to byly i ministryně, poslanci, hosté. To není jenom o panu předsedovi Vondráčkovi. Zajímavé ale je, když se někdy tahle ‚delegace‘ vydá do restauračních prostor, jak to vypadá s placením. To by čtenáře ParlamentníchListů.cz mohlo taky zajímat, jak se to řeší…“

K tomuto tématu se v souvislosti s náhradami předsedy Sněmovny Vondráčka dostaneme příště.

autor: Tomáš A. Nový