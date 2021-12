Vojtěch: Nemám se za co stydět. Bůh mě směroval a zkoušel

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš vystřídal během své vlády pět ministrů zdravotnictví, respektive čtyři, protože pátým ministrem byl jmenován Adam Vojtěch, který resort vedl po dlouhou dobu, až do podzimu 2020, kdy odstartovala druhá covidová vlna. Po Vojtěchovi dorazil na ministerstvo Roman Prymula, dále Jan Blatný, poté Petr Arenberger a nakonec znovu Adam Vojtěch.

Už jako spolupracovník Andreje Babiše na Ministerstvu financí se Vojtěch věnoval otázkám financování zdravotnictví a když po volbách 2017 usedl do křesla šéfa resortu, chtěl mnohé věci změnit k lepšímu.

Jak hodnotí své působení na ministerstvu? Především ho prý překvapilo, že na Ministerstvu zdravotnictví bude úřadovat dvakrát po sobě.

„Já opustil ministerstvo zdravotnictví 21. září 2020 s tím, že jde o finále mého působení tam. Nenapadlo mě, že se ve zdravotnictví vystřídají tři ministři, a už vůbec, že já se tam vrátím! Když mě premiér oslovil, cítil jsem, že není čas, aby se v tom prostředí rozkoukával někdo další. Popravdě, když jsem 26. května 2021 nastupoval, čekal jsem, že co se týče covidu, bude už všechno dobré. Denně se vakcinovalo přes sto tisíc lidí a já věřil, že se proočkujeme a nastane jistý klid. Bohužel to nevyšlo. Museli jsme znovu vyhlašovat nouzový stav, zavádět různá opatření... až pak jsem si říkal, proč znovu já? Proč to padlo na mě? Ale tak to zkrátka je,“ poznamenal v rozhovoru pro MF Dnes.

Je přesvědčen, že jako ministrovi se mu povedla řada věcí, např. více zpřístupnit některé nákladné léky na různá onemocnění a to díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. A jako věřící člověk, kterým podle svých vlastních slov je, to bere tak, že ho nejen v covidu Bůh zkoušel a bylo na něm vydat ze sebe maximum. „Takže nelituji, mělo to tak být, život, možná Bůh, mě směroval a zkoušel,“ pravil Vojtěch. „Odcházím s čistým svědomím. Nemám se za co stydět, i když jsem dělal chyby, což je lidské,“ zdůraznil ještě.

Důrazně se zastal zdravotníků, na které teď slovně útočí odpůrci očkování proti nemoci covid-19. I odpůrci očkování by si podle dnes již bývalého ministra měli uvědomit, že zdravotníky jejich chování deptá, v nejednom případě se rozhodli raději z nemocnice odejít, z čehož plyne, že může přijít den, kdy je nebude mít kdo ošetřit, až to budou sami potřebovat. „Takový útok je amorální a jsem pro to, aby byl ze strany policie exemplárně trestán,“ odsoudil slovní útoky na lékaře a sestry Vojtěch.

Vedle toho se důrazně postavil za povinné očkování proti covidu, protože očkování považuje za jedinou skutečnou cestu z epidemie. Zdůraznil také, že očkování proti covidu by nebylo zdaleka první povinnou vakcínou v Česku.

Nakonec zdůraznil, že by uvítal prodloužení nouzového stavu. Není to sice populární, ale podle Vojtěcha je to třeba.

„Vím, že to není populární, ale byl bych pro prodloužení nouzového stavu alespoň do Nového roku, i když jsme na klesající lince. Ovšem je tu varianta omikron, kterou sledujeme, ale zastavit nedokážeme a jsou před námi i svátky a Silvestr. Tedy setkávání ve velkém,“ upozornil.

