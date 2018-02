Vojtěch podal trestní oznámení kvůli zakázkám na ministerstvu za Němečka. Na exministra však prý nemíří

Trestní oznámení kvůli podezřelým zakázkám ministerstva zdravotnictví z let 2015 a 2016 nesměřuje na tehdejšího ministra Svatopluka Němečka (ČSSD). Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podezřelé zakázky za 2,5 milionu korun, které odhalil nedávný audit, se týkají třeba akcí pro novináře nebo darů. Byly sice zaplacené, ale není jisté, zda byly poskytnuty.

Podle Vojtěcha existuje podezření, že služby byly fiktivní. „Je namístě, aby to vyšetřila policie. Nemíří to na pana ministra (Němečka), on pod tím není podepsaný. Je to ředitel odboru komunikace, který to objednával, ten je tam podepsaný. Uvidíme, jestli dojde k rozšíření trestního oznámení,“ uvedl Vojtěch.

Trestní oznámení se týká pletich při veřejných zakázkách a porušení povinnosti při správě cizího majetku a podle Vojtěcha odbor v inkriminované době vedl Jan Štoll. Ten už dříve řekl, že považuje obvinění za nesmyslná.

Pozvánky, termíny konání a přehled výdajů chybí podle médií třeba u akce pro novináře v luxusním Chateau St. Havel za 20.000 korun, pobytu na zámku Štiřín za 180.000 Kč a tří akcí v Horských lázních Karlova Studánka za víc než půl milionu. Ministerstvo podle auditorů také platilo za to, co mohli udělat úředníci sami, třeba za vytvoření profilu na twitteru. Ministerstvo za to vydalo 220.000 korun. „Z mého pohledu to byly zbytečné výdaje a my ani nevíme, jestli ty služby byly poskytnuty. Je podezření, že možná služby byly fiktivní,“ dodal Vojtěch.

Informace, že Ministerstvo zdravotnictví podalo kvůli zakázkám trestní oznámení, se objevila tento týden a exministr Němeček to už dřív komentoval tak, že jde o věci, které neřeší ministr, ale úředníci o několik pater níž. Vojtěch řekl, že to bylo přímo v odboru pod ministrem, ale nelze říct, zda o tom tehdejší šéf resortu věděl.

V auditech a kontrolách hodlá současný ministr pokračovat, zadal například kontroly ministerstvem spravovaných nemocnic v letošním roce.

autor: mp