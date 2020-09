Vojtěch skončil. Už padají jména nástupců

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch rezignoval na svou funkci. Novinářům na tiskové konferenci sdělil, že dělal co mohl, aby ochránil zdraví občanů a svou práci dělal srdcem. Ale vidí to jiní lidé stejně? Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler se Vojtěcha zastal. Pro něj prý vždy zůstane ministrem, který myslel na pacienty. Šéfredaktior serveru INFO.cz Michal Půr zmínil jméno možného Vojtěchova nástupce. Aleksi Šedo.

Adama Vojtěch končí v roli ministra zdravotnictví. Sám hodil ručník do ringu, jak se říká, a již předal rezignaci do rukou premiéra.

Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 1180 lidí

Podle prezidenta České stomatologické komory Roman Šmuclera se ale Vojtěch stal obětí lidí, kteří ho pohřbili ve jménu strašení před nemocí covid-19.

„Adam Vojtěch měl objektivně skvělá čísla v covidu při velké svobodě lidí. Hodně udělal pro pacienty a měl připravené dobré novely potřebných zákonů. OK, padly teď preference ANO o 3%, Adam Vojtěch měl pekelné PR, zbytečně nechal exhibovat lidi s miliony potenciálně nemocných a se statisíci mrtvých. Teď se do něj kopalo a zlikvidovali ho. Ale pro mě zůstane ministrem, který myslel hlavně na pacienty a měl snahu s tím tady pohnout. Končí kvůli covidu, který je na chcípnutí...“ pravil Šmucler na sociální síti Facebook.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP





Internetový glosátor veřejného dění konstatoval, že ministr dopravy a průmyslu teď bude mít ještě víc práce, až mu Babiš přidá ještě zdravotnictví. Ale statečný Havlíček prý vstane ještě o hodinu dřív a všechno zvládne. „Podle mě to Havlíček dá všechno. Tak holt vstane ještě o hoďku dřív,“ uvedl doslova.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy



Brněnský právník Tomáš Tyl po Vojtěchově odchodu přemýšlí, kdo by se mohl stát ministrem. A už na to přišel. S nadsázkou napsal, že by svou sílu teď měl ukázat předseda ODS Petr Fiala.

„Požaduji za ministra zdravotnictví Petra Fialu! Každý den vidím od ODS tři příspěvky, jak předseda ví, jak se to má dělat, obstaral nám tři šicí stroje na roušky, a protože slepice v klecích jsme už vyřešili, má teď fůru volnýho času! Peter - VPERYOD! Jdi do nich, draku!“ zvolal právník.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

poslanec





Analytik Pirátů Janusz Konieczny odhadl, že se příští šéfkou resortu zdravotnictví stane poslankyně hnutí ANO Věra Adámková.

„Ministr zdravotnictví REZIGNOVAL. Jaký byl? Co se mu nepovedlo a co naopak ano? A kdo ho nahradí? Tipuji poslankyni ANO Věru Adámkovou, která stojí v čele velmi kritizovaného týmu vývoje vakcíny na COVID,“ napsal pirátský analytik.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP

poslankyně





Novým ministrem zdravotnictví by mohl být vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Ale podle šéfredaktora serveru Info.cz se v zákulisí skloňuje ještě jiné jméno. Novým šéfem resortu by mohl být Aleksi Šedo, stávající náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, který varuje před představou, že společnost promoříme koronavirem a budeme mít vyhráno.

„My nemůžeme jen tak říct ‚necháme to promořit a pak se uvidí,‘ když nevíme, na jak dlouho to promoření může přinést imunologickou ochranu a když nevíme, jaké mohou být další následky a další komplikace toho onemocnění. V tom případě to jen tak pustit, to by bylo opravdu velké furianství a zajímalo by mě, kdo by si za to vzal zodpovědnost,“ pravil Šedo v pořadu Rozstřel serveru iDNES.cz.

Šedo osm let působil jako děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Má zkušenosti ze zahraničí. Sám se ostatně narodil ve Finsku. Jeho jméno může být podle Půra pro Babiše zajímavé i z hlediska marketingu. Je to jméno netradiční.

