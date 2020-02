Volby do ČT: Pikorovi vyčetli Markétu Šichtařovou! A ta přes PL vyslala přísný vzkaz

reklama

Před zákonodárce už třetí den postupně předstupuje víc než stovka kandidátů do Rady ČT a Rady Českého rozhlasu. V Radě ČT bude třeba obsadit celkem šest postů a v Radě ČRo posty dva. Jedním z kandidátů na post radního je i ekonom Vladimír Pikora, manžel ekonomky Markéty Šichtařové a otec šesti dětí.

Pikoru nominovala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

„Umím pracovat s čísly, s rozpočty, velkými částkami v řádech miliard korun. Když jsem viděl, co se stalo na podzim kolem ČT, jaký byl problém schválit výroční zprávy, začali mě oslovovat lidi z mého okolí, zda bych nekandidoval,“ prozradil zákonodárcům. Jeho slova přinesl server Lupa.cz.

Podle Pikory je třeba připravit se na změny na mediálním trhu, který prý do budoucna ještě víc než dnes ovlivní známé placené televizní kanály jako Netflix. Výzvu bude podle Pikory představovat i tzv. čtvrtá revoluce.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka se Pikory ptal, jak hodnotí možnost zřídit zvlášť placený obsah v České televizi. Pikora odvětil, že možností k financování ČT je víc. Teoreticky je např. možné navázat financování televize na státní rozpočet nebo zavést speciální daň z kultury. To jsou modely, které známe ze světa.

„Pokud to navážeme na pevnou částku třeba z DPH, je to mandatorní vývoj a nemusíme se o tu televizi bát,“ nabídl jednu z možností ekonom. „Problém není v tom, kolik peněz do ČT přitéká, problém je spíš na straně výdajů,“ upozornil. Šetřit se dá např. na zeštíhlení týmů České televize. Místo tří lidí by prý do terénu mohli jezdit třeba jen dva pracovníci.

A pak to přišlo. Pirátský poslanec Tomáš Martínek připomněl, že manželka Vladimíra Pikory Markéta Šichtařová je poradkyní hnutí Trikolóra poslance Václava Klause mladšího.

„Ano, moje žena radí Trikolóře, to ovšem neznamená, že já bych nesplňoval podmínky pro člena rady. Nejsem členem politické strany, ani jsem nikdy nebyl, ani žádného hnutí, a stejně tak moje žena, Trikolóře radí čistě externě. V minulosti jsme takto radili ODS a firmám, lidé se na nás obrací, protože vědí, že máme dobré know how,“ odpověděl razantně Pikora.

Šichtařová: To máte tak...

Neméně razantně se k věci postavila dotčená ekonomka Markéta Šichtařová. „To máte asi takhle: Jste pekař. Prodáte housku jakémusi pánovi v saku. Pak kandidujete kamsi. A najednou je vám řečeno, že ten pán v saku, co od vás koupil housku, byl poslanec, tudíž jste politicky závislý, tudíž nemáte právo kandidovat... Je to úplně stejné. Je to jen záminka. Manžel není členem žádné politické strany, já nejsem členem žádné politické strany ani hnutí. Moje profese je makroekonom, tedy velmi logicky komukoliv, kdo o to požádá, poskytuji své makroekonomické expertní názory,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.

„Kdybych se na hlavu postavila, žádnou svou politickou angažovanost v tom najít neumím. A mimochodem, za celou mou profesní kariéru bych našla jenom hodně málo stran, které ode mne nikdy žádnou radu nechtěly. A jen tak mimochodem, tuším loni, jsem e-mailem diskutovala jeden ekonomický problém – konkrétně nájmy – i s jedním Pirátem... Takže je krásně vidět, že to je celé stejně hloupá záminka jako v případě Hanky Lipovské. A popravdě, já se hodlám zabývat jen relevantními problémy, ty irelevantní jsou pod mou rozlišovací schopností,“ dodala.

