Volby do Senátu na Trutnovsku i druhý den provázela slabá účast

Volit mohlo asi 110.000 oprávněných voličů. Pokud o senátorovi nerozhodne první kolo, uskuteční se za týden kolo druhé, kam by z prvního postoupili dva nejúspěšnější kandidáti.

Volby se konají kvůli majiteli královédvorské textilky Juta Jiřímu Hlavatému (nezávislý za ANO), který byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu tedy automaticky zanikl. Pak ale oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal.

Kromě Hlavatého se o místo senátora ucházejí starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který kandiduje za STAN a má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS, za ČSSD šel do voleb místostarosta Úpice Karel Šklíba a za Okamurovu SPD majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova. Za KSČM s podporou Strany práv občanů (SPO) kandiduje předsedkyně odborů v trutnovské nemocnici a zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková. Za Nezávislou iniciativu kandiduje majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Kandidátem Pirátské strany je pedagog a nestraník Jaroslav Dvorský z Trutnova. Občanská demokratická aliance do voleb vyslala galeristku Blanku Horákovou. Jako nezávislá o zvolení usiluje Terezie Holovská.

O něco větší zájem o volby byl zřejmě ve městech. „Máme 1116 voličů a volební účast je asi 15 procent, je to určitě méně než v minulých senátních volbách. Chodí spíše starší lidé, dnes je to ještě slabší než v pátek,“ řekla dopoledne ČTK zapisovatelka komise v bývalé základní škole v Komenského ulici ve Dvoře Králové nad Labem Petra Holzhaucerová.

Tradičně vysoká volební účast vzala zasvé i v druhé nejvýše položené volební místnosti v ČR – na Pomezních Boudách v Horní Malé Úpě. „Pokud moje paměť sahá, tak doplňovací volby tady nikdy snad ani nebyly. To je něco jiného, než když je řádná volba. Účast je opravdu špatná, jen asi 10 procent. Přitom my s tím problém nemáme, volební účast je u nás běžně mezi 70 a 90 procenty. Při senátních volbách v roce 2014 jsme měli asi 60 procent, ale to jsme považovali za slabší,“ řekl ČTK rovněž už dnes dopoledne předseda komise Josef Malý. Se svým týmem zajišťuje volby na Pomezních Boudách v objektu bývalé celnice v nadmořské výšce 1050 metrů nad mořem. V obci je 106 registrovaných voličů. „Těch asi deset lidí, co odvolilo, to jsme v podstatě jen my, co tady sedíme,“ posteskl si Malý.

Podle oslovených komisařů se asi účast nepřiblíží té z řádných voleb v roce 2014. K volbám tehdy v obvodu v prvním kole přišlo 39,55 procenta lidí a v druhém 17,87 procenta. V prvním i druhém kole tehdy zvítězil Hlavatý.

