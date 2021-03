Volby nevolby, poslance vybere Babiš, nebo Fiala? Zákon skýtá hrozbu

Poslanci jednají o novele volebního zákona. Politolog Tomáš Lebeda však varuje, že to, co se ve Sněmovně teď peče, může být ještě horší, než původní paragrafy volebního zákona, které zrušil Ústavní soud ČR. Hrozí proto, že soudci důrazně zakročí znovu. Podle poslaneckého návrhu by totiž o rozdělování části mandátů rozhodovali sami předsedové politických stran.

Ústavní soud ČR před pár týdny zrušil dvě podstatné části volebního zákona s tím, že hlas voliče v Liberci či v Karlových Varech musí mít stejnou váhu, jako hlas voliče v Ostravě či v Plzni. Podle volebního zákona, který v Česku platil od počátku tisíciletí, tyto hlasy stejnou váhu neměly.

Poslanci se proto vrhli na práci na novele volebního zákona, aby v říjnu bylo podle čeho volit.

Jenže podle politologa Tomáše Lebedy může být nová úprava ještě horší než zrušené části původního volebního zákona a hrozí tak, že je Ústavní soud opět zruší. Poslanci totiž navrhují, aby se hlasy rozdělovaly nadvakrát. Nejprve by se rozdělovaly podle toho, kolik hlasů získala strana v daném kraji. Nerozdělily by se však úplně všechny mandáty. Část by zůstala volná a o obsazení těchto volných křesel by rozhodli šéfové jednotlivých stran. Tak si to představují např. zástupci ODS a ČSSD.

A právě to je podle Lebedy opravdu velký problém. „V podstatě to znamená, že se až ex post rozhoduje o kandidátní listině pro druhé skrutinium,“ upozornil Lebeda. To je podle něj neústavní postup, varoval ve vyjádření pro Lidové noviny.

Na konkrétním případě Karlovarského kraje ukázal, jak by to vypadalo v praxi. V nejmenším kraji republiky se dnes volí 5 poslanců. V případě, že by poslanci schválili novelu v podobě, o jaké teď debatují, znamenalo by to, že se v Karlovarském kraji budou volit jen poslanci 3 a zbývající 2 mandáty by mohli šéfové stran přidělit uchazečům o post poslance v kraji jiném.

