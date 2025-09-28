Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu

28.09.2025 15:56 | Monitoring

V Moldavsku probíhají volby. Britská veřejnoprávní BBC naznačila, že probíhají ve stínu ruského mraku. Zakladatel ruské sociální sítě Telegram Pavel Durov však naznačil něco jiného. Ukázal na agenty moldavské a francouzské tajné služby.

Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu
Foto: Screen X Tuckera Carlsona
Popisek: Tucker Carlson zpovídá zakladatele ruské sociální sítě Telegram Pavla Durova

Pavel Valerjevič Durov, francouzsko-ruský podnikatel a programátor, tvůrce sociální sítě V Kontaktě a šéf sociální sítě Telegram napsal pár slov k nedělním volbám v Moldavsku, kde volební komise zamezila kandidatuře dvou stran s odůvodněním, že jde o proruské strany.

Zakladatel ruské sociální sítě V Kontaktě Pavel Durov ale nabídl na volby v Moldavsku trochu jiný pohled.

„Asi před rokem, když jsem uvízl v Paříži, mě francouzské zpravodajské služby kontaktovaly prostřednictvím prostředníka a požádaly mě, abych moldavské vládě pomohl s cenzurou určitých telegramových kanálů před prezidentskými volbami. Po prozkoumání kanálů označených francouzskými (a moldavskými) úřady jsme identifikovali několik z nich, které jasně porušovaly naše pravidla, a odstranili je. Zprostředkovatel mě poté informoval, že výměnou za tuto spolupráci o mně francouzská tajná služba ‚řekne v dobrém‘ soudci, který nařídil mé zatčení v srpnu loňského roku,“ prozradil Durov na sociální síti X.

Podle Durova to bylo celé špatně. Pokud tajné služby opravdu oslovily soud, je to nepřijatelný pokus o ovlivňování soudu. A pokud to agenti tajných služeb neudělali a jen o tom mluvili, znamená to podle Durova to, že tajné služby jen zneužily jeho pozici.

Ale tím to neskončilo.

„Krátce poté tým Telegramu obdržel druhý seznam tzv. „problematických“ moldavských kanálů. Na rozdíl od prvního byly téměř všechny tyto kanály legitimní a plně splňovaly naše pravidla. Jejich jediným společným rysem bylo, že vyjadřovaly politické postoje, které se nelíbily francouzské a moldavské vládě,“ pokračoval Durov.

Na tento druhý seznam už prý na Telegramu nereagovali. Durov všechny ujistil, že je jednoznačným zastáncem zachování co nejširší svobody slova.

autor: Miloš Polák

