Voliči dnes začnou rozhodovat o tom, kdo bude mít většinu v Senátu

Voliči v Česku dnes začnou rozhodovat o tom, kdo se ujme vlády nad Senátem na příští dva roky. Jejich hlasy určí, které frakce budou mít v horní komoře Parlamentu většinu. Jisté je, že to nebudou vládní ANO a ČSSD ani s podporou komunistů. Voliči o tom rozhodli už v prvním volebním kole, které se uskutečnilo před týdnem spolu s obecními volbami.

Senátní volby se nebudou konat ve všech 27, ale pouze v 25 senátních obvodech. V nich si už lidé vybrali dvojnásobný počet finalistů. Volební místnosti zůstanou zavřené v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli senátory v úvodním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Volit může zhruba 2,5 milionu voličů. Hlasovací lístky dostanou až ve volebních místnostech, v poštovních schránkách by je hledali marně. Upozornila na to i místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Stejně jako v prvním kole by lidé neměli zapomenout na doklad kvůli ověření totožnosti volební komisí.

autor: nab