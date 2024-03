Vondra a Fiala. Takhle vítali Macrona včera, takhle když byl zvolen. Internet si pamatuje

Francouzský prezident Emmanuel Macron dorazil do Prahy a premiér Fiala i europoslanec Alexandr Vondra (oba ODS) zajásali. Jenže internet si pamatuje všechno a pohled několik let zpět ukazuje, že byly doby, a nejsou zase tak vzdáleny, ve kterých se Fiala a Vondra na Macrona dívali značně kriticky.

reklama

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 30509 lidí

Snad i s vědomím, že už Macron nebude znovu usilovat o přízeň voličů, pronáší výroky o tom, že si teoreticky umí představit nasazení vojáků evropských států na Ukrajině. A v Praze dojednává výstavbu nového jaderného reaktoru.

A český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) zajásal.

„Macron v Praze. Nejdůležitější zahraniční návštěva této vlády. V Rudolfinu měl zásadní strategickou řeč. Anglicky, spatra. Spolupráci s náma při jaderné renesanci v EU bere vážně. 35 let jsem čekal na takový projev z Paříže. I my to máme brát vážně. Selfie made by Macron,“ napsal europoslanec na síti.

.

Obdobně se vyjádřil i předseda vlády Petr Fiala, taktéž z ODS, který na společné fotce s Macronem popsal francouzského prezidenta jako spojence a přítele.

„Do Česka přijel přítel a spojenec. Srdečně vítám Emmanuel Macron v Praze,“ napsal doslova.

Není přitom bez zajímavosti, že jak Vondra, tak Fiala v roce 2017, v roce kdy se Macron stal poprvé prezidentem, vůbec takto nejásali.

„Je jistě dobře, že Marine Le Penová prohrála. To ale neznamená, že nad vítězstvím Emmanuela Macrona máme jásat. To by bylo krátkozraké. Jeho postoje nejsou příslibem řešení krize, v níž se EU nachází. A jeho výhrůžky zemím střední Evropy jsou zcela nepřijatelné. Pro nás to znamená jediné – musíme mít jasnou představu, jakou pozici chceme v EU mít, a pak ji prosazovat,“ napsal před lety tehdejší opoziční poslanec Fiala.

„Francouzi chtějí překlopit Evropskou unii v jakési impérium, které by restaurovalo dávnou francouzskou slávu, tentokrát v trochu jiných barvách. To je hra, která má zvýšit francouzský vliv, využívá současného oslabení v Německu. Macron si hraje na šéfa Evropy, ale je to hra s ohněm,“ napsal před lety Vondra.

Na jeho tehdejší slova upozornil stávající zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Psali jsme: Že nás zradili v Mnichově? To není to hlavní. Rychetský ke Francii a pak zle k Rusku Zastírací manévr? Fiala tvrdí, že vojáky na Ukrajinu nepošle. Muž zkušený válkou tuší něco jiného Hledat nové způsoby pomoci, vyzval Pavel na tiskovce s Macronem. Včetně možné přítomnosti na Ukrajině Macron přijel do Česka a dal rozhovor. Hned mu připomenuli Mnichov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE