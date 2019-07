Vraždění nosorožců? Zjistili jsme, proč umělcům ve Varech vadí sponzoring České zbrojovky

Otevřený dopis kritizující sponzorin České zbrojovky pro mezinárodní filmový festival v Karlových Varech podepsalo kromě jeho iniciátorky Terezy Nvotové dalších 35 filmařů. Filmový festival v Karlových Varech podle nich „systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv“ a zároveň „zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se lidé nemohou kvůli represivním režimům svobodně vyjadřovat a točit filmy,“. „Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ píší signatáři dopisu. „Podle informací, které přinesly organizace monitorující vývoz zbraní z ČR, vyvážel tento oficiální sponzor festivalu v minulosti svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy, a vydělával tak na porušování lidských práv,“ píše se dále v dopise.

Filmaři jsou dle svých slov přesvědčeni, „že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem“. V dopise proto apelují na vedení festivalu, aby se „příští ročník festivalu konal bez podpory České zbrojovky“. „Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější verze největší oslavy filmu v České republice,“ píší filmaři. .

Česká zbrojovka na svůj sponzoring festivalu nechtěně upozornila nevhodnou upoutávkou na svém facebookovém profilu, kde zveřejnila plakátek s titulem: „we love shooting“ (milujeme střílení/ natáčení) s obrázkem kamery, což některé z umělců vytočilo.

Filmařům, kteří nestojí o podporu festivalu od zbrojaře, vadí hlavně dvě věci. Za prvé, Česká zbrojovka vyvezla zbraně do Egypta, jehož bezpečnostní složky jsou známy tvrdým potlačováním demonstrací a palbou ostrými do civilistů, jak upozorňovala organizace Amnesty International. V Egyptě mezi 3. červencem 2013 až koncem února 2014 přišlo v důsledku politicky motivovaného násilí o život zhruba 1400 lidí. Většinu obětí tvořili účastnící veřejných protestů, uvedla Amnesty v tiskové zprávě.

Pytláci a zbraně, ajajaj...

Za druhé, haló, které se kolem České zbrojovky seběhlo v zahraničním tisku, kde začaly být zbraně vyrobené v České republice spojovány s africkými pytláky zabíjejícími nosorožce.

Podle zpráv britských Timesů s odvoláním na mezinárodní iniciativu Conflict Awareness Project sledující nelegální obchod se zbraněmi existuje celosvětová ilegální iniciativa, která se snaží vybavit pytláky Krugerova národního parku (což je největší zvířecí rezervace na světě) v Jihoafrické republice právě výkonnými puškami České zbrojovky.

O českých zbraních pro africké pytláky informoval i list The New York Times. „Stabilní a smrtelně přesné, ty pušky jsou schopné skolit nosorožce jednou ranou i z velmi velké vzdálenosti a představují jeden z hlavních důvodů, proč jsou nosorožci v afrických zemích, kteří jsou vysoce ceněni pro své rohy, na pokraji vyhubení,“ píší The New York Times. List rovněž operuje s vyjádřením zástupců firmy, kteří uvedli, že zbraně byly prodány původně do afrického Mozambiku. Jednalo se údajně o lovecké pušky ráže 375 Safari Classics. Jednat se mělo až o sto pušek, které byly nalezeny přímo na místě. Podle policejních záznamů a zápisů z místa činu provedených ze strany iniciativ bojujících proti pytlákům, bylo až 90 procent zbraní nalezených na místě upytlačených zvířat právě vyrobené Českou zbrojovkou. Zbrojovka však jakékoliv spojování s pytláky odmítá, uvedl SvetMyslivosti.

Karlovarský festival kromě České zbrojovky podporují i některé další teoreticky problémové subjekty, jako například výrobce cigaret Phillip Morris (cigarety způsobují rakovinu), nebo Mall.cz spadající do portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (Kellner vybudoval svůj byznys například na poskytování nebankovních půjček), nebo také Unipetrol, což je firma distribuující fosilní paliva. A další. Mezi oficiálními partnery festivalu na jeho internetových stránkách Česká zbrojovka uvedena není.

Komentátorka Petrášová: Zbraně jsou legitimní byznys. Kádrování je laciné

Na žádného z dalších teoreticky problematických sponzorů festivalu si však umělci ve svém dopise nestěžují. Toho se chytla komentátorka z portálu Info.cz Lenka Petrášová. „Opravdu nepatří zbrojaři na filmový festival? A koho ještě prokádrujeme?," zní titulek jejího článku. „Umělci si neuvědomují, že bez zbraní bychom dnes nežili v míru," tvrdí publicistka hned v perexu. „Říct, že obchod se zbraněmi je neetický, když se přece ví, že většina nosorožců v Africe je zabita právě jejich puškami, je laciné," tvrdí komentátorka.

A posléze se „trefuje“ do dalších sponzorů festivalu. Zmiňuje i ministerstvo kultury, v jehož čele je podle ní „jakýsi neodvolatelný muž, jenž systematicky likviduje českou kulturu“, přičemž zcela evidentně naráží na současného ministra za ČSSD Antonína Staňka, kvůli kterému se nyní možná bude „lámat“ vládní kabinet Andreje Babiše.

„A co tabáková firma Phillip Morris? Vždyť kouření každý rok zabije 18 tisíc Čechů a Češek. A proč filmařům nevadí firma, která exportuje do 70 zemí světa mimo jiné navigační a radarové systémy pro tanky a obrněné vozy? Nebo Eurovia, o níž se píše v souvislosti s řadou skandálů při stavbě dálnic? A co Sazka, když patologické hráčství je registrovaná diagnóza s kódem F60?," uvádí komentátorka, podle které je „kádrování“ partnerů jakékoliv akce „laciné“, jelikož všichno dělají „normální legitimní byznys".

Spáčilová: Rozpoutali veřejnou aféru s otazníky

Kritika zbrojovky ze strany umělců se „zajedla“ i dlouholeté filmové recenzentce Mirce Spáčilové. Ta napsala pro Idnes.cz glosu s titulkem: „Umělcům vadí zbrojovka jako sponzor. Že by se na festival složili?“„To je hezké, že umělcům leží na srdci lidská práva víc než jejich pohodlí. Nicméně měli by současně prezidentu Jiřímu Bartoškovi nabídnout, že se na případný sponzorský výpadek rozpočtu složí ze svého. A mohli by mu to jako kamarádovi z branže sdělit soukromě u skleničky, než rozpoutají veřejnou aféru s několika otazníky," „čertí“ se ve svém článku Spáčilová.

„V historii festivalu už přispívaly na jeho lesk včetně pozvánek pro tuzemské hvězdy daleko spornější firmy než Česká zbrojovka, která navíc vytrhla pořadatelům trn z paty po ztrátě dlouholetého partnera. Teď se může cítit ukřivděna,“ lamentuje Spáčilová.

„Navíc petiční ohýnek může založit celý požár. Příště se někdo ohradí proti podpoře tabákové společnosti a pivní značky, protože je to nezdravé, pak proti dodavateli limuzín, protože chráníme přírodu před emisemi, a nakonec ve Varech zbude hrstka nezávislých tvůrců, kteří přijedou na kole se stanem. Bude to ještě festival nejvyšší světové kategorie?,“ lamentuje filmová kritička.

Manžel Emmy Smetana kritiku zbrojovky pochválil

Iniciativa filmařu a Nvotové se ovšem pro změnu zalíbila muzikantovi a manželovi novinářky Emmy Smetana Jordanu Hajovi. „Je mi třicet, miluju kviff a dnes ráno se mi líbil rozhovor s Tereza Nvotova, nic z toho, co řekla jsem nevěděl, ale vše co řekla je pro mně srozumitelné, bezelstné a absolutně morálně logické. Je mi třicet a najednou (z ničeho nic) mi stačí, aby někdo sdílel ten její rozhovor s hejtovacím podtónem typu “tak ať si ty umělci platí to umčo sami”, na to, abych si takovýho někoho smazal z přátel a nepotřeboval ho už nikdy vidět.. nevím, co bych si totiž z takovým člověkem mohl říct.. prostě nevím," napsal Haj na Facebooku.

Pořadatelé zbrojovku hájí

Filmový festival v Kalorvých Varech vydal v pondělí k celé aféře vyjádření, které je k dispozici například ZDE. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se jako akce s dlouholetou tradicí spojuje s tradičními českými značkami. Česká zbrojovka, založená v roce 1936, patří k těm, které představují základy domácího strojírenského průmyslu. Právě tradiční české firmy a značky, včetně České zbrojovky, pomohly v loňském roce, po odchodu generálního partnera pouhé tři měsíce před začátkem přehlídky, zabezpečit její konání a festival pro filmaře i diváky udržet," píše se v něm.

„Vedení MFF KV si váží spolupráce s tradičními českými firmami, jakou je i Česká zbrojovka, které poskytují nezbytnou podporu pro zachování kvality filmového festivalu pro všechny návštěvníky a také vytvoření filmařské platformy, která otevírá desítkám tvůrců cestu k další umělecké realizaci,“ stojí v něm dále.

Z vyjádření lze tedy odhadnout, že Česká zbrojovka coby tradiční česká firma bude festival sponzorovat i nadále.

