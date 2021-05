Vrbětice: Utajené rakety. Ukradené hromosvody. Zamlčená pravda. Místní promluvili

Pro poznání toho, co se stalo ve Vrběticích, jsou důležité výpovědi svědků. Jednu takovou zveřejnil nedávno Petr Šobáň, iniciátor petice za úplné vyklizení munice z vrbětického areál. Pochází dle jeho slov z roku 2014, z doby, než vybuchl druhý sklad. A manželský pár v něm je dost rozhořčený z toho, že neví a asi vědět nebude, co se v muničním skladu všechno skladovalo. Sdělují, co věděli místní. „Kdyby někomu hráblo, tak to tam vyháže do luftu všecko,“ pravil muž z videa. Areál byl prý zabezpečen mizerně. Tak mizerně, že jeden zloděj z muničáku ukradl měděné hromosvody.

Video zveřejnil Petr Šobáň. S největší pravděpodobností se jedná o stejného Petra Šobáně, o kterém referují Novinky.cz v článku z roku 2014 v souvislosti s peticí za úplné vyklizení munice z vrbětického areálu. „Chceme znát pravdu, zatím to vypadá tak, že armáda i policie spíše mlží. Tím nám ale na klidu nepřidají. Máme se ženou pět dětí, máme o ně strach,“ řekl tehdy Šobáň.

Žena z manželského páru komentovala, že netušila, že by zbraně mohly mít v rukou soukromé firmy, a že měla za to, že takové věci musí být v rukou odborníků, kteří s nimi musí zacházet. Vyjádřila jisté pochybnosti, že se se zbraněmi manipulovalo tak, jak předpisy nakazují. „My, co si pamatujeme Černobyl, tak nám není jedno, že vidíme hřib na obloze,“ popsala situaci. Když došlo k výbuchu, tak dětem poslala SMS, ať nevycházejí ven, protože si nebyla jista, co je všechno ve vzduchu. „Smrdělo to sírou,“ popsal její muž zápach a žena dodala, že je nikdo neinformoval o tom, co se dělo, a všechny informace pocházely od známých. Už tehdy vyjádřila pochybnosti, že se od státních orgánů dozví celou pravdu. „Když byl Černobyl, tak nám také nikdo nic neřekl,“ podotkla.

S mužem kritizovali, že k požáru vyjeli dobrovolní hasiči. „Nezavolali profíky ze Vsetína ze Zbrojovky, první byli údajně slavičínští hasiči, profíci, ale poslali tam prostě dobrovolné hasiče z Vrbětic a Klobúk. K hořícímu skladu, kde búchaly bomby. Tam dostali rozum, odjeli z tama a nevím za jak dlouho přišla ta největší šupa, která rozmetala celý sklad po okolí a v podstatě ukončila tu sérii těch výbuchů, nebo jenom deset minut to dobuchovalo, a to byl vlastně konec,“ uvedl místní obyvatel. „Anebo začátek průserů,“ prohodil.

Žena také řekla, že z tiskové konference ministra vnitra a ministra obrany ve Vlachovicích byla vystřižena pasáž, kdy se dobrovolný hasič ptá, kdo je „poslal na smrt“. „To vystřihli, to nikde nenajdete na internetu, ani v žádných těch záznamech, to tam prostě už není,“ tvrdila. Odpověděla mu prý krajská mluvčí či vedoucí hasičů. „Říkala, poslali jsme vás tam my, ale nevěděli jsme, že hoří muniční sklad, věděli jsme jen, že tam hoří.“ Jenže mladý hasič prý namítl, že má SMS zprávu, ve které se píše, že jedou hasit areál muničního skladu. Soudila, že státní složky vůbec neměly žádný plán pro případ takovéto krize, zatímco obyčejné občany kontrolují velmi důkladně.

„Stát tady toleruje špinavé kšefty se smrťů, tam bylo špatně úplně všecko. Do toho skladu mohl vlézt kdekdo. Chodilo se tam na hřiby, ten plot byl popadaný. A když tvrdili, že aspoň ten objekt byl oplocený, tak ony možná oplocené byly, ale nebyly zamčené, což znamená, že tam šlo vlézt, šlo lozit okolo toho objektu, chodit po těch rampách, a nikdy žádný vrátný nedošel,“ popsal muž zabezpečení objektu firmy IMEX. „Mi řekněte, kde je ta elektronika, kde jsou ty kamery, kde to celé bylo? Chodili tam chlapi normálně dělat dřevo,“ doplnil.

„Nikdo o tom nechce mluvit, protože pan XY, který to tam měl na starosti, prostě rozhlásil, že kdo bude mluvit, a ví o tom, tak bude mít po kšeftu. Takže ty lidi se stáhli,“ prozradil. Objekt prý hlídali dva vrátní. „Byli tam asi daní z výzkumáku ze Slavičína. Střídali se, byly tam i ženy. A veškerá ochrana spočívala v tom, že jednou za dvě hodiny to objeli celé autem. Měli plynové pistole. Takže mi vysvětlete, to je ochrana čeho, jak ženská může... Kdyby někomu hráblo, tak to tam vyháže do luftu všecko,“ pokračoval v popisu zabezpečení areálu, které bylo dle jeho názoru směšné a trapné.

Už tehdy žena zmínila potenciál pro teroristický útok. „Neříkejte mi, že někdo, kdo potřebuje někoho zneškodnit, si to nezjistí,“ pronesla.

Muž dále uvedl, že ze záznamu brífinku byla vystřižena otázka a odpověď muže, který se ptal, kde se nacházejí staré sovětské rakety SS 20, kterých mělo být údajně 50. „Ministr se ho ptal, jak to víte? A ten chlap mu řekl, aspoň vidíte, jak máte propustný areál. A pak mluvil pyrotechnik, který řekl, že není jisté, jestli jsou to jenom skelety nebo jestli je to plné,“ vzpomínal muž z videa s dovětkem, že technické termíny úplně přesně nezopakuje.

Do areálu dle jeho výpovědi jezdily kamiony. „Nikdo o tom neměl přehled, ministr nevěděl, kolik tam toho je. Nevěděli nic. Nám tam tvrdili, že je tam tisíc tun. A pak odjeli do Prahy. A naráz je tam patnáct tisíc tun,“ kritizoval a opřel se i do provozovatele areálu. Výbuchy se prý čas od času ozývaly i po velkém říjnovém.

Co se týče provozu areálu, muž se opíral o výpověď jednoho ze svých přátel, který byl v areálu na brigádě. „Byl svědkem toho, že tam normálně přijeli Arabi a ukazovali na bedny, to chcem, to chcem, to chcem,“ řekl a dodal, že tento materiál jim pak byl prodán. Podle toho, jak vypadala tisková konference, která měla být původně neveřejná, prý ministři věděli o tom, co skutečně bylo ve Vrběticích, méně než místní. Dle ženy by k neštěstí nedošlo, kdyby byl areál stále v rukou armády. „Prostě s tim manipulovali profíci,“ prohlásila.

Rozebíral i pracovníky, kteří tehdy byli v areálu: „V tom osudném dnu se stalo to, že dva chlapi z Ostravy byli v nějakém tom skladu, ještě s třema brigádníkama. A nechali ty brigádníky ve skladu a šli do toho dotyčného skladu 16 připravovat odvoz munice, která měla mířit někam na Rusko nebo do bývalého ruského státu, to vám nikdo samozřejmě teď neřekne. A naráz to začlo hořet. Tak ti tři ogaři vybrkaní, dva chtěli utíkat na bránu, což byla capina, protože by vlastně letěli okolo toho. Tak volali na bránu, tam ji řekli, ať utíkají na Haluzice. Tak utíkali na Haluzice, tam je hned sbalili policajti a předali jich vojenským policajtom, kteří je ještě ten večer a den vyslýchali. Ti museli podepsat mlčení, takže vám nic neřeknú, toto jsou informace, které máme od nich, protože jsou úplně psychicky rozsypaní, v rozkladu a nechcú sa bavit vůbec s nikým.“

Jeho manželka pak uvedla, že zaslechla, jak si firma najímala pracovníky na veřejně prospěšné práce. „Ti to tam nakládali na vysokozdvižný vozík. Jestli ti lidé měli nebo ti brigádníci měli patřičné zaškolení, jak manipulovat s municí, to by mě fakt zajímalo,“ svěřila se.

„Dělali to studenti na brigádách. A ti tři, co to přežili, tak zůstali sami v tom muničním skladu. Sami. Ti dva chlapi, co tomu měli aspoň trochu rozumět, jich tam nechali, odešli dál, kde vybuchli. Takže mi řekněte, jak můžete tři skoro děcka, nebo co to bylo za ogary, nechat v muničním skladu. To je realita České republiky. V obchodech s kolkama je metyl a sto tun munice prostě mají na starosti tři děcka, který o tom nemají ani páru,“ vrátil se muž k poměrům v areálu.

V areálu také prý bylo možné jezdit za určitý poplatek se závodními auty. „Jak si vyzkoušet závodní auto na dvanácti kilometrech asfaltek, kde nikdo nejezdí,“ informovala žena.

„Tam ukradli hromosvod. Tam byly měděné hromosvody a jeden blbeček z Klobúk ho ukradl a dal ho do sběru. Tak mi řekněte, jak on tam šel. Přestřihával dráty nebo šel mezi kamerama?“ zpochybňoval muž historku zabezpečení areálu. Dotyčný zloděj hromosvodů jich prý ukradl více a „napakoval se“.

Manželé také měli za to, že zprávy o Vrběticích se nedostávaly do celorepublikového tisku a končily v regionální příloze. „Po Vlachovicích běhá reportér České televize, dennodenně se ptá lidí, chcete muničák? A třicet lidí denně mu řekne, že ho nechce. Ale vidíte to v televizi? Nevidíte. Tam je pořád sestřih těch samých věcí, těch samých blábolů, ubývá to, až se z toho stane nějaká pomalu fraška,“ pravil muž.

„Osm set metrů je firma Bochemie, která úplně nesmyslně hned vedle muničáku zpracovává raketové palivo, z celé Evropy ho dováží, dalších 800 metrů jsou fabriky, střední škola je kilometr, a tak dále,“ kritizoval umístění muničního skladu.

Na zmíněné tiskové konferenci také údajně zazněl dotaz, proč stále dochází k výbuchům. „Protože tam běhají zvířata,“ byla prý jediná odpověď, která na tento dotaz zazněla. Z toho muž usuzoval, že areál je stále propustný a zazněl pak i následný dotaz, zda se v areálu nacházely miny. „Zvířata tam běhajú odpalovat rakety, granáty nebo munici. A to tam hledá sto policajtů. Takže se tam plíží srny a zajíci, aby si tam mohli zakřápat,“ prohodil sarkasticky.

Podezřelé mu bylo také to, jak dlouho v areálu „vychládalo epicentrum“. „Tři týdny slyšíte výbuchy, furt. Dopoledne jdete po Klobúkách, bum,“ doplnila ho manželka a dodala, že si pak vždy říkala, zda pak bude následovat velká rána nebo kolik výbuchů bude ještě následovat. Přidala informaci, že týden předtím než došlo k výbuchu, se v areálu pohyboval značný počet kamionů. „Mnohem víc než běžně,“ uvedla. „Tak se válčí na Donbase, musí něco používat. V Sýrii se válčí, všude se válčí,“ nadhodil muž, který video točil.

Pokud jde o vyzpovídání tří brigádníků, ti měli dle muže strach. „Co já vím, jeden z nich odjel pryč, k matce, protože jsou rozvedení a chce odjet do ciziny. Protože žije ve strachu. Ve Vlachovicích chodijá ti z ČT a hledají, ale lidé sami ho kryjí, protože je jim jasné, co si musel zažít. Zaprvé šok z toho, že málem zařval a za druhé šok z toho, že ho měli v pazúroch empíci (vojenská policie),“ prozradil.

„Tak ten kšeft je lampasácký. Když jsme byli v Evropě druzí největší vývozci zbraní za komoušů, tak ti chlapi, co by šli dělat, číšníky? Pár roků se někde zašili, měli teplé místečka a pak to rozjeli,“ spekuloval. „Ti ogaři museli podepsat mlčení o záležitostech soukromé firmy,“ posteskl si, že k tomu by docházet nemělo. „Naštěstí je spousta studentů, kteří tam dělali to samé, akorát to nastěstí pro ně zrovna nebouchlo. Takže třeba to někdo řekne,“ dodal.

