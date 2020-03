Vrchní elf Kartous varoval z rádia: Ruská a čínská propaganda zneužívají pandemie koronaviru

reklama

Kartous konstatoval, že v těžkých časech pandemie koronaviru je možné učit se ve školství nové věci.

„Příklad: učitelé, kteří měli zábrany v tom osvojit si moderní technologie, se vlastně do toho museli teď pustit, takže i sedmdesátileté paní učitelky teď organizují digitální třídy a vedou se svými žáky diskuse po internetu. V tom budou moct pokračovat, až ta mimořádná situace skončí, až třeba děti budou nemocné a bude třeba je připojit do třídy,“ uvedl host.

V první řadě se ale prostě a krátce musíme vyrovnat s tím, co se momentálně děje.

„Je to určitý impulz k tomu, abychom si uvědomili, jak zranitelná je naše společnost. Abychom si uvědomili, jak rychle se můžeme dostat z fáze svobody a luxusu a klidu, do fáze, kdy jsme zavření doma a bojíme se toho, co přijde,“ upozornil Kartous.

Podle jeho názoru bychom se měli vyvarovat rizik, která to se sebou nese. „Třeba v Maďarsku autoritářský premiér (Viktor) Orbán navrhuje, že by zavřel parlament a vládl s pomocí dekretů. To je obrovské, ale opravdu obrovské riziko pro demokracii,“ varoval Kartous.

Poté se vrátil ke školství. Tato nenadálá situace dává podle Kartouse prostor učitelům a žákům druhých stupňů základní školy nebo škol středních debatovat o obsahu jednotlivých předmětů a vyjasňovat si, co má smysl se učit a co moc smysl nemá. Otevírá se také prostor k nějakým dlouhodobým samostatným projektům, aby se přenesla povinnost vzdělávat se přímo na žáky a studenty. Toto by mohlo napomoci určité modernizaci českého školství, kterou podle Kartouse potřebujeme.

Kdyby měl vykreslit nějaký ideální obraz českého školství, byl by rád, aby žáci vnímali své učitele jako hrdiny, od kterých se budou rádi učit. A učitelé se podobě hrdinů mohou snažit přiblížit. A když budou žáky hodnotit, měli by prý hodnotit i jejich mimoškolní aktivity. Na to všechno prý nestačí pětibodová stupnice známkování.

Nakonec Kartous věnoval pár slov boji s internetovými trolly, kteří prý v časech pandemie čínského viru rozhodně nespí.

„Koronavirus se stal velmi zásadním tématem dezinformací a chtěl bych posluchače upozornit, že na té globální geopolitické úrovni začaly ruská a čínská propaganda té pandemie zneužívat. Ale i na té nižší úrovni lidského šmejdství, kdy e-mailem chodí nabídky různých ‚zázračných‘ léků, tak se ukazuje, že je to velký problém, a upozornil bych posluchače, aby si dávali pozor,“ požádal Kartous.

