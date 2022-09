Vy marginál, řvala na Novotného. Teď ruská moderátorka žádá bombardovat Londýn

Ruský atomový útok na Británii Skabejevová vysvětlovala ve vysílání tím, že se na události aktuálně nacházely politické špičky západního světa. Skabejevová, které se přezdívá „Putinova železná panna“, drsnými výroky šokovala již několikrát.

Jedním z hostů pondělního vysílání televizního kanálu Rossija 1 byl poslanec strany Jednotné Rusko, z níž pochází i prezident Vladimir Putin, Andrej Guruljov. Nahlas zde vyslovil svou myšlenku, že by Rusko mělo použít své jaderné hlavice. „Máme mnoho zajímavých cílů, kupříkladu Ramstein je pěkný, ale může počkat,“ zmínil zákonodárce a bývalý voják leteckou základnu v Německu.

Původní zdroj ZDE.

Následně zmínil, že na mysli má spíše jiný cíl. „Proč bychom měli bombardovat Ukrajinu či Německo? Vždyť je tu Británie – kořen veškerého zla,“ zdůraznil Guruljov.

Jeho slova podpořila následně Skabejevová slovy. „Tak to jsme to měli učinit dnes (v pondělí), když jsou všichni důležití lidé na (královnině) pohřbu,“ pronesla s úsměvem ruská moderátorka. Jedním dechem zároveň doplnila: „Bůh mi odpusť.“

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.



Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L