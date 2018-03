Výbor opět přerušil debatu o návrhu, jak zrychlit dopravní stavby

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou předložili poslanci napříč stranami, u stanovených staveb předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce.

„V tuto chvíli to není na hlasování, protože je tam spousta ‚ale‘, a hlavně se tam rozšiřuje tabulka staveb, kterých by se to mělo týkat,“ řekl ČTK a České televizi zpravodaj Ivan Adamec (ODS). Podle jeho názoru půjde o záležitost dohody poslaneckých klubů.

Také zástupce předkladatelů Martin Kolovratník (ANO) uvedl, že nepanuje shoda na seznamu staveb, kterých se nově navrhovaná pravidla dotknou. Chce připravit užší a širší verzi seznamu i s argumentací, o nichž by poté poslanci měli debatovat a shodnout se na některé z nich. Podle něj se objevily například návrhy, aby v seznamu bylo několik vedení vysokého napětí 400 kV. Je připraven tyto návrhy podpořit.

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku

Řekl také, že poslanci obdrželi řadu podnětů z ministerstva průmyslu, které se týkají energetiky nebo komunikačních sítí. „Tady mohu avizovat, že ta podpora mezi poslanci je opravdu velká a že mohu prozradit, že vyjdeme ministerstvu průmyslu ve velké části požadavků vstříc,“ poznamenal.

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se má vztahovat na 17 vyjmenovaných dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí.

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku pro stavby se seznamu. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách.

Kolovratník dnes řekl, že poslanci pracují nyní s verzí tzv. mezitímního rozhodnutí. Úřad by podle něj vydával rozhodnutí na dvě části, nejprve by rozhodl o započetí prací, a pak by se řešilo, jak se bude vypořádávat náhrada s majitelem. Vlastníci by tak podle něj obdrželi náhradu už v okamžiku úvodního rozhodnutí.

Psali jsme: Premiér Babiš: Letos půjde 150 milionů na pomoc státům, postiženým migrací Anarchisté neplánovali teroristický útok na vlak, potvrdil soud. Nad postupem policie vyjádřil pochybnosti Tři exministři dopravy se kvůli soutěži o mýto nemilosrdně pustili do Ťoka Ústí nad Labem: Městskou hromadnou dopravu budou na Benešově mostě řídit semafory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp