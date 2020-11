Výbuch smíchu: Ministrova věta v ČT. Košík v Tescu vypadne z ruky

reklama

Jak zjistí každý, kdo se vydá do ulic, malé obchody jsou zavřené, velké vesele fungují dál, i když s omezeními. Tento stav napadlo u Ústavního soudu 63 senátorů, je podle nich diskriminační a znamená likvidaci menších podnikatelů. Malé provozovny prý bez problémů dokážou regulovat počet zákazníků uvnitř prodejny i rozestupy před ní. Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 1042 lidí

I na toto téma se ptala Daniela Písařovicová v Událostech, komentářích ministra obrany Lubomíra Metnara. Chtěla vědět, zda Metnar, když se opatření na vládě schvalovala, nepřemýšlel o tom, že by mohla být diskriminační a protiústavní. „Ke všem těm opatřením probíhá vždycky velmi detailní diskuse. Já jsem nezapochyboval,“ odvětil Metnar, dodal, že na stížnost k ústavnímu soudu mají senátoři právo, ale „klid to v této rozjitřené době nevnese“. „Protože bude stále docházet k rozdělování,“ doplnil.

Moderátorka se tedy zcela jednoduše zeptala, proč malé obchody otevřené být nemohou, ale velké ano. „To je nekonečná debata. Já jsem vždycky rád, když o tom hovoří ti odborníci, ty odborné skupiny a vysvětlují nám to, z jakého důvodu to je, kolik je potřeba dodržet toho prostoru, těch 15 m²...“ začal Metnar, ale Písařovicová ho upozornila, že to je nařízení z minulého týdne a ptala se, zda dostal od ministerstva zdravotnictví nějaká přesná data, která by zdůvodňovala dřívější úplné uzavření maloobchodů a otevření supermarketů.

Metnar pravil, že na Radě vlády pro zdravotní rizika, jejímž je členem, detailně rozebírají všechny okolnosti. „Ode mě nečekejte kritiku tady v tom. Velmi lehce se kritizuje,“ začal, ale Písařovicová hned odmítla, že by od něho kritiku očekávala, ale chtěla vědět, na základě jakých dat k rozhodnutí došlo. Metnar podotkl, že to vysvětlí, když ho nechá domluvit.

„Ta opatření opravdu nejsou jednoduchá, to, že jsou zaváděna v určitém čase a v určité chronologii, má svůj epidemiologický význam a je to odvislé od těch čísel, které my, když ne na každé vládě, tak na každé Radě vlády pro zdravotní rizika rozebíráme. A samozřejmě ta opatření jsou na to jasně navázána. Podívejte se na Evropu, další evropské země. Ono to není jednoduché řeši tenhle problém, ono se to velmi dobře kritizuje,“ říkal Metnar, ale Písařovicová ho opět přerušila konkrétní otázkou, zda mu ministr Blatný ukazoval tabulky, kolik lidí se v malých obchodech nakazilo. „Že opravdu to bylo nějaké epidemické riziko, že tam opravdu docházelo k velkému přenosu nákazy?“ ptala se po jádru věci.

Daniela Písařovicová při projevu Lubomíra Metnara

„Paní redaktorko, při každém jednání vlády, při každé radě, jsou udělané detailní prezentace, kde jsou rozebírané až na jednotlivé clustery té nákazy (ohniska – pozn. red.), jak se pohybují. Takže my o tom jsme informováni a já tady tohle zpochybňovat nebudu,“ tvrdil Metnar. „Takže v supermarketech a hypermarketech k přesunu nákazy nedocházelo a v malých obchodech ano, chápu to správně?“ ptala se Písařovicová již zcela konkrétně. „Přesně tak,“ potvrdil krátce Metnar.

„To jste opravdu měli v datech, takto podložené od ministerstva zdravotnictví?“ zkoumala Metnarovu výpověď. „Podívejte se, vy chcete tento detail, já si ho teď nevybavuju, ale každé to opatření bylo detailně konzultováno a přijato a byla na něm shoda. Takže to, s čím jsem v minulosti souhlasil, nebudu popírat, nebudu popírat sám sebe, když jsem s tím při té prezentaci a vysvětlování toho opatření souhlasil,“ uvedl ministr obrany a Písařovicová pak téma opustila.

Písařovicová téma opustila, na twitteru si však žije vlastním životem. Ministrova slova sdílel už zástupce šéfredaktora zpravodajství František Lutonský, s jediným komentářem, a to že se jedná o ministra obrany.

Ale zatímco Lutonský nechal slova ministra bez komentáře, jiní neměli důvod, aby se drželi zpátky. Šéfredaktor SeznamZpráv Jiří Kubík soudil, že Metnar by neměl být vůbec vypouštěn před kamery. „Vypněte to už někdo!!!“ požadoval.

Tak tohohle ministra by vůbec neměli vypouštět před kamery.

Moderátorka: „Chcete mi říct, že zatímco v malých obchodech se lidi nakazí, tak ve velkých obchodech ne?“

Lubomír Metnar (za ANO): „Přesně tak.“



Vypněte to už někdo!!! pic.twitter.com/78jzVQAqc3 — Jiří Kubík (@jiri_kubik) November 23, 2020

„Tak pro tuhle cypovinu bych chtěl vidět podkladová data. Metnar by přece s tak klidnou tváří suverénně a drze nelhal, že ne? Že ne???“ dožadoval se brněnský Pirát Pavel Moravec.

Tak pro tuhle cypovinu bych chtěl vidět podkladová data. @metnarl by přece s tak klidnou tváří suverénně a drze nelhal, že ne?



Že ne??? https://t.co/3HnBAlhlul — Pavel Moravec (@piratzbrna) November 24, 2020

A o Metnarovu osobu se zajímal i bývalý šéf české pobočky Transparency International, David Ondráčka. „Metnar je neuvěřitelná postavička, už 3 roky sedí na obraně (předtím na vnitru), je tichučko, občas fotka z kladení věnců, pípne, že vojáci jsou stateční. To jsou, ale proč tam je on? Co vlastně dělá, jaká koncepce, co akvizice? Jak se domluví v NATO? Média, ptejte se víc,“ vyzval.

Metnar je neuvěřitelná postavička, už 3 roky sedí na obraně (předtím na vnitru), je tichučko, občas fotka z kladení věnců, pípne, že vojáci jsou stateční. To jsou, ale proč tam je on?



Co vlastně dělá, jaká koncepce, co akvizice?Jak se domluví v NATO? Média, ptejte se víc. pic.twitter.com/qT85VZIJtM — David Ondráčka (@David_Ondracka) November 24, 2020

Ozval se i známý twitterový glosátor Jie: „Kdo je tu nejblbější?! Kdo je tu nejblbější?! křičel ministr Metnar a tloukl do stolu nafukovacím kladívkem.“

„Kdo je tu nejblbější?! Kdo je tu nejblbější?!“



Křičel ministr Metnar a tloukl do stolu nafukovacím kladívkem.



pic.twitter.com/Pxsq1NgbXo — Jie (@jietienming) November 23, 2020

Vysvětlení, proč jsou maloobchody zavřené, přitom ještě před vysíláním Událostí, komentářů poskytl ministr zdravotnictví Blatný. „Současná opatření nejsou namířena proti malým provozovnám. Hlavním faktorem je mobilita, která by při otevření malých a středních podniků dramaticky narostla,“ uvedl na twitteru.

Současná opatření nejsou namířena proti malým provozovnám. Hlavním faktorem je mobilita, která by při otevření malých a středních podniků dramaticky narostla. — Jan Blatný (@ministrblatny) November 23, 2020

