Výbušná show Klause ml. v hospodě: Z televize nám kážou, že větší vliv mají mít ti chytří lidé z větších měst. Ale ti nevědí, jak vy chcete žít. Elity by nám neměly vládnout!

Poslanec a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší zavítal do jedné z kladenských hospod a před plným sálem spustil kanonádu. Schytala to Evropská unie, Senát i kraje. Senát i kraje by prý Klaus zrušil a přál by si, aby si Češi vládli sami, bez EU. Vysvětlil všem také, jak chápe demokracii. Podle jeho názoru by nám rozhodně neměly vládnout elity, ale měli bychom si vládnout sami.

Šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší zavítal do Kladna. V jedné ze zdejších hospod víc než hodinu promlouval k zaplněnému sálu.

Po boku mu stála jeho politická kolegyně Zuzana Majerová Zahradníková, která hosty přesvědčovala, že Trikolóra má sice jen dva poslance, ale ti se snaží pracovat ve prospěch lidí. „Viz např. minulý týden, kdy jsme chtěli snížit daně o jedno procento, které by člověk nedával státu, ale mohl by tím přispět v rámci nějaké mezigenerační solidarity své mamince, tatínkovi, babičce, dědečkovi a tak dál,“ uvedla Majerová.

Když si znovu vzal slovo Václav Klaus ml., hned zabrousil ke koronaviru. „Sešli jsme se tady u piva, a u piva se dělá politika, takže to je dobré. Navíc, alkohol zabíjí koronavirus, jak zjistili američtí vědci,“ pravil Klaus. Faktem však je, že v tu chvíli neříkal pravdu.

„Vy můžete volit, jak chcete, ale nakonec stejně 60 procent toho, co se tady děje, ať už je to GDPR, zákaz olůvka pro rybáře, evropská zbraňová směrnice, evropský zatykač, to všechno sem padá seshora a ta naše pátá kolona, poměrně silná, dělá jako že nic,“ rozohnil se Klaus. „My jsme strana, která je národní, která si myslí, že si máme vládnout sami, protože to nikdo za nás lépe i při vší bídě neudělá,“ zdůraznil ještě.

To je prý první programový pilíř Trikolóry.

Další pilíř je zakotven v tom, že lidé musí pracovat, aby se dařilo tvořit hodnoty a aby lidi jen nepobírali dávky. „Musí se ta republika vrátit k práci,“ pravil Klaus. „To musíme hájit a navrátit se k těmto hodnotám,“ podotkl ještě.

Nakonec konstatoval, že každý člověk nemusí mít vysokou školu. Důležité je podle Klause držet se zdravého rozumu a tradic. „My jsme na straně tradic a tradičních hodnot, které platily po tisíce let a ještě po tisíc let platit budou,“ popsal třetí pilíř Trikolóry, s tím, že naší povinností je uchovat a něco vylepšit v této zemi dalším generacím. V rámci hájení tradic se vymezoval i proti tomu, že dnes má „každé čtvrté dítě papír na hlavu“ a nemůže být hodnoceno podle toho, co opravdu umí.

Přislíbil také, že tyto principy bude hájit stále, ať už tím přiláká pět nebo čtyřicet procent voličů.

Klaus ml. promluvil i o demokracii.

„Demokracie má každý plná ústa, v České republice čím dál víc, ale tady musím říct jednu důležitou věc, na kterou bych vás rád upozornil, abyste ji taky hájili s námi. Demokracie znamená vládu většiny, vládu lidí.

Demokracie není diktatura menšin, ať jsou halasný nebo bohatý nebo mají mediální zastoupení. To je strašně důležitá věc, protože čím dál častěji nám kážou z televize nebo odkud, že větší vliv by měli mít takoví ti chytří lidé, někde z těch velkých měst – ale prosím vás pěkně, oni nevědí ani o kousek víc o tom, jak vy chcete žít.

Neustále vyskakujou skupinky těch, kteří tvrdí, že prý – ‚my máme patent na rozum, jen ti lidi blbě volej‘, říkají. Ne, my hájíme české národní zájmy a oni nám za to nadávají do fašistů a ruskejch trollů, což mi hlava nebere,“ podivoval se Klaus.

Zdůraznil také, že kdyby mohl, zrušil by Senát i kraje, protože za základ státu považuje rodinu, rodiny žijí v obcích, tedy nad obcemi už má být, podle poslance, jen stát.

