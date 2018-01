Vydávání elektronických receptů vázne. Do ČT přišel vysvětlovat ministr Vojtěch

Několik tisíc lékařů stále nemůže vydávat elektronické recepty. Nový, v pořadí dvacátý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO, přiznává, že systém zatím nefunguje tak, jak by měl. Na to, co by měl elektronický recept umět a zda bude pro pacienty skutečně přínosem, se ho zeptala moderátorka Světlana Witowská v pořadu Interview na ČT.

Pokud by hnutí ANO sestavovalo druhou vládu, chtělo by podle ministra Vojtěcha resort zdravotnictví pro sebe zachovat. „Pana Babiše vždy tento resort velmi zajímal a říkal, že by jej řídit chtěl, doufám, a moc si přeji, že tomu tak bude,“ řekl a dodal, že pokud by Babiš sestavoval druhou vládu a měl by resort zravotnictví, tak by ve funkci ministra zdravotnictví chtěl pokračoval.

Nový ministr zdravotnictví sepsal celou zdravotnickou část programu ANO. V programovém prohlášení má celkem smělé plány. Některé změny chce ministerstvo zdravotnictví prý dělat na delší než čtyřleté období.

Ministr Vojtěch věří, že pokud by vláda ve sněmovně nezískala důvěru, tak i přes to získají pro některé své plány podporu opozice. „Věřím tomu, programové prohlášení totiž odráží i některé priority ostatních stran a mohou tam vidět částečně i svůj program,“ uvedl a dodal, že zdravotnictví je velmi systémová věc, která se dělá na desítky let.

Jednou z priorit Vojtěcha je také dotažení projektu elektronického receptu. „Je to dobrá věc, která tady obecně v elektronizaci zdravotnictví chybí. Je především nástrojem pro sdílení dat mezi lékaři a pro preskripci léků mezi lékaři. Bohužel ještě teď neumí, co by umět měl, a to chci změnit,“ řekl rozhodně a doplnil, že e-recept je lepší evidence a bezpečí pro pacienty právě v rámci preskripce léků.

Výhody elektronického receptu pro pacienty se ale dají najít prý už i nyní. „Hlavně pro chronicky nemocné pacienty, kteří chtějí recept pouze předepsat, je to výhodné, nemusejí spěchat k lékaři, a odpadne jim tak i čas, který na to vynaloží. Lékař mu jednoduše předepíše recept na dálku,“ upřesnil a dodal, že bez chytrého telefonu to však nejde. „Každopádně senioři mají možnost mít k tomu papírovou průvodku, takže chytré telefony nepotřebují,“ uzavřel.

