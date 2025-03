Vyhlídky Pirátů: Zdeněk Hřib mluví o dvojciferném výsledku

V den 30. září došlo nejen k ohlášení Mnichovské zrady, to když se psal rok 1938, ale nyní se rozviklala i do té doby pevná vláda Petra Fialy. Čtyřčlenný pirátský poslanecký klub jako jeden muž vystoupil 30. září 2024 z vlády. Podporu jim k tomu dělalo celostátní hlasování pirátské základny. Premiér Petr Fiala nepožadoval odstoupení všech pirátů z vlády, ale pouze hlavu jejich tehdejšího předsedy Ivana Bartoše. A to za, podle Fialy, zpackanou digitalizaci stavebního řízení. To Ivan Bartoš samozřejmě popřel, a naopak obvinil spolu se svými kolegy ODS, že digitalizace selhala proto, že šedé eminence ODS si nepřály, aby jim Piráti sáhli na peníze.

Ovšem s Piráty se táhl jeden neúspěch za druhým. Ve volbách do Evropského parlamentu v polovině roku 2024 jejich tříčlenný tým europoslanců ve složení Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja voliči zredukovali na pouze jednoho. Či lépe jednu. Do Evropského parlamentu se dostala jen Gregorová.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovaly volby do krajů na podzim téhož roku. Piráti pracovali na kampani, objížděli jednotlivé kraje. Výsledek? Ze stovky zastupitelů jim na krajích zůstali jen tři. Dočkali se bezprecedentního výprasku od voličů.

Následovala obroda Pirátské strany. Ivan Bartoš dal po krajském fiasku k dispozici svou funkci. O tu se ucházeli senátorka Adéla Šípová, senátor Lukáš Wagenknecht a náměstek pro dopravu na pražském magistrátu Zdeněk Hřib. Místo po Bartošovi vyhrál Hřib. A začal Pirátskou stranu politicky centrovat. Došlo k exodu členů strany převážně levicového křídla. Rozloučil se bývalý europoslanec Peksa, senátorka Šípová a dokonce i senátor Wagenknecht. Ten odešel po prohraných senátních volbách jako prostý člen, nikoliv jako senátor.

Průzkumy ukazují, že Piráti moc šancí pro vstup do Poslanecké sněmovny nemají. Lavírují na pětiprocentní hranici vstupu. Ale nový předseda Zdeněk Hřib rozhodně neztrácí sebedůvěru. Podle něho se Piráti dočkají dokonce dvouciferného výsledku v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já opravdu nemám obavu, že by nebyl reálný a realistický dvouciferný výsledek v procentech. Protože jestli jsme třeba někde už měli okolo sedmi, tak to vycházelo dobře. Takže ano, my cílíme na dvouciferný výsledek,“ řekl Hřib pro server Novinky, kde odpovídal i na otázky, jak je možné, že Pirátská strana zažívá takový exodus dřívějších členů.

Psali jsme: Americké noviny, co fakt nesnáší Trumpa: Ponížená Evropa. Vyšinutí eurokrati, už se to zhroutilo Michálek (Piráti): Místo kontroly nemocnic Válek jen přesunul figurky V Dukovanech může český průmysl ostrouhat, varuje zkušený politik HZS: Český USAR tým je připravený pomoci do zemětřesením zasaženého Myanmaru, vyrazit může v řádu hodin