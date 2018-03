Vyhošťování ruských diplomatů a kauza Skripal ve večerní ČT: Komunista chce důkazy, Pirát věří slovu Británie

Spojenectví zemí včetně Česka oznámilo svůj záměr vyhostit ruské zpravodaje v reakci na otravu dvojího agenta Skripala. O tom byly Události, komentáře na ČT24. Diskuse se vedla mezi Janem Lipavským (Piráti), místopředsedou zahraničního výboru Sněmovny, a poslancem Leo Luzarem (KSČM). „Dává to najevo naši sílu,“ okomentoval společnou odpověď a koordinovaný postup zemí Lipavský. Leo Luzar zase argumentoval, že nemáme jasné důkazy.

„Pokud je ta odpověď takto jednotná a takto silná, není důvod, abychom se k ní nepřipojili,“ uvedl Lipavský.

Podle Luzara je naivní se domnívat, že na ostatních ambasádách je to jinak. „To, že je něco běžná věc, neznamená ještě, že to je v pořádku,“ kontroval Lipavský Luzarovi k názoru o lidech, kteří představují na ambasádách zakrytou špionáž.

Podle Luzara jde pouze o gesto, nikoliv skutečnou obranu. „Toto je signál, který jsme vyslali,“ uvedl Luzar a dodal, že to považuje za špatné. Především pak způsob předání informace. „My nemáme důkazy,“ vysvětlil a dodal, že Babiš žádné nepředložil, ani nezmínil a podle něj se tomu takticky vyhýbá. Argumentoval tím, že nevíme jasně, komu se látka přesně dostala do rukou. „Já si nejsem jistý, že to tak opravdu je,“ zdůraznil Luzar. „Věřím, že Rusko nemá důvod likvidovat svého agenta,“ pokračoval. „Nemáme jistotu,“ uvedl a dodal, že dochází k překrucování informací a zneužití slov. „Já bych ten důkaz také ocenil,“ uvedl místopředseda zahraničního výboru, přičemž ale připustil, že věří v britskou stranu a britským indikacím. „Vše k tomu míří,“ dodal.

Jak vnímají politici prohlášení z Pražského hradu? „Nechť BIS pracuje a dodá informace,“ okomentoval vyjádření prezidenta Lipavský s tím, že spíše očekával, že se prezident postaví na obranu spojenců.

